Belgia ne sprijină condiţionat pentru accederea în Schengen

Ambasadorul Regatului Belgiei în România, Philippe Beke, s-a aflat, ieri, la Târgu Mureş. El s-a arătat vrăjit de clădirile istorice din zonă, dar nu a ezitat să sfătuiască autorităţile locale să îmbunătăţească infrastructura din zonă. Profitând de moment, jurnaliştii l-au chestionat cu privire la referendumul de duminică, însă oficialul belgian a arătat că acesta \"este o problemă a României şi trebuie să rămână o problemă a României\": \"Singura chestiune pe care am subliniat-o, eu şi colegii mei, este că legea trebuie să primeze. Am luat cunoştinţă de primele rezultate şi în următoarele zile vom vedea ce se va întâmpla, dar legea trebuie să primeze\".

POZIŢIA EXPERŢILOR, HOTĂRÂTOARE Întrebat şi ce părere are despre posibilitatea ca ţara noastră să acceadă la spaţiul liberei circulaţii şi dacă ne putem sprijini pe Belgia, ambasadorul Beke a susţinut că dacă experţii UE vor spune că România şi Bulgaria sunt pregătite să acceadă în Spaţiul Schengen, chiar şi în varianta \"în mai mulţi paşi\", reprezentanţii ţării sale vor fi de acord cu acest lucru. El a atras însă atenţia că este hotărâtoare analiza tehnică făcută de acea comisie de experţi UE: \"Trebuie să faceţi distincţie între problemele Schengen şi cele politice. Am fost negociator pe problema extinderii şi, împreună cu Vasile Puşcaş, am discutat aceste aspecte acum câteva luni, când eram în cursul negocierilor cu privire la aderarea României, iar Justiţia şi Afacerile Interne erau împreună. Acum există un comisar pe Justiţie şi doi comisari pe Afaceri Interne, este logic că urmează să vedem poziţia experţilor”. Ministrul de Externe, Andrei Marga, a declarat, zilele trecute, că nu s-a modificat calendarul intrării României şi Bulgariei în spaţiul Schengen în urma raportului pe MCV, aceasta fiind în continuare posibilă în două etape: octombrie 2012 cu frontierele aeriană şi maritimă, iar martie 2013 cu frontierele terestre.