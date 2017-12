„Belgica“, filmul pentru care s-au inventat 15 trupe

„Belgica“, de Felix Van Groeningen, câștigătorul premiului pentru regie la Festivalul de Film Sundance, intră pe 17 februarie în cinematografele din București, Bârlad, Botoșani, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Deva, Focșani, Gura Humorului, Iași, Odobești, Pitești, Tg. Mureș și Timișoara. În Constanța, filmul va rula la Cityplex Constanța. “De la o grotă întunecoasă la trei etaje orgiastice născute parcă din „Infernul“ lui Dante, este oare Café Belgica ceva care merită salvat?” (thefilmfile). Doi fraţi, Frank şi Jo, au pierdut legătura... până când Frank începe să lucreze în cafeneaua lui Jo. O mişcare inspirată, căci Belgica devine repede o oprire obligatorie în viaţa de noapte a oraşului. Succesul pare să nu aibă limite, cel puţin o perioadă, căci viaţa de noapte ajunge să provoace dependenţă...

Filmul este inspirat dintr-o poveste reală. Tatăl regizorului Felix van Groeningen a fost proprietarul faimosului bar Charlatan, din Ghent. “Practic am copilărit acolo. Am văzut cum un bar mic și prietenos crește odată cu entuziasmul și ambițiile oamenilor care lucrează acolo”. Cu toate astea, „Belgica“ nu este un film autobiografic. Doi frați au cumpărat barul în anul 2000, iar filmul urmărește povestea lor. “Îmi doream să arăt schimbările care apar într-o micro-societate. Plus, voiam un pic de rock&roll”, povestește regizorul, într-un interviu pe Cineuropa.

Partea cu rock&roll sigur i-a ieșit, filmul luând premiul pentru cea mai bună muzică la Festivalul de Film de la Oostende, 2016. “Soundtrack-ul filmului „Belgica“ este o compilație de piese ale unor artiști necunoscuți synth-pop, psychobilly, hardcore punk, sau acid house turcesc. Ceea ce face lucrurile cu adevărat impresionante este că niciunul nu există cu adevărat, ci au fost imaginați de Davis și Stewen Dewaele, frații belgieni care formează trupa Soulwax. (…) Aceștia au realizat că și-au atins scopul atunci când un jurnalist olandez (…) i-a întrebat cum au reușit să descopere atâția artiști noi și buni. “A fost complimentul suprem!”, a spus Dewaele”, aflăm din „The Guardian“.

Regizorul Felix Van Groeningen s-a făcut remarcat odată cu filmul „Broken Circle Breakdown“, dramă nominalizată la Oscarul pentru cel mai bun străin în 2014, și cu alte peste 30 de premii și 20 de nominalizări în festivaluri din toată lumea. „Belgica“ este al cincilea lungmetraj al regizorului. Actorii principali sunt Stef Aerts, cunoscut pentru filme ca „Oxygen“ (2010) sau „Cub“ (2014), și Tom Vermeir, actor de teatru, la primul său rol într-un lungmetraj. Imaginea îi aparține lui Ruben Impens, directorul de imagine care semnează „Broken Circle Breakdown“ sau „Raw“.

„Belgica“, o co-producție Belgia - Franța, distribuit în România de Transilvania Film, va intra pe 17 februarie în cinematografe din toată țara.