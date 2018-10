Ben Affleck: De bună voie, la dezintoxicare

Ben Affleck a încheiat o nouă cură de dezintoxicare pentru dependențade alcool.

În vârstă de 46 de ani, actorul, premiat cu Oscar,a mai făcut cure de dezintoxicare în 2017 şi 2001.

Affleck are trei copii cu actriţa Jennifer Garner. Cei doi s-au separat în 2015, dar, în luna august, Garner a fost fotografiată la Los Angeles în timp ce îl conducea pe Affleck la clinică.

Affleck a făcut publică, în urmă cu foarte mulţi ani, problema sa cu dependenţa de alcool, care i-a afectat şi tatăl şi fratele, actorul Casey Affleck.

De altfel, Casey Affleck a declarat în emisiunea de televiziune "Entertainment Tonight", luna trecută, că el şi Ben provin dintr-o lungă linie de persoane dependente de alcool.

"Ben este dependent şi alcoolic. Majoritatea bunicilor noştri sunt alcoolici. Tata este alcoolic, atât de rău pe cât se poate, dar este abstinent de 30 de ani. Eu sunt abstinent de şase ani", a explicat Casey Affleck.

Ben Affleck este cunoscut pentru rolurile din filme precum "Good Will Hunting" - pentru scenariul căruia a fost recompensat cu un premiu Oscar, împreună cu bunul său prieten Matt Damon -, "Armageddon - Sfârşitul lumii?", "Dogma", "Pearl Harbour", "Daredevil" şi "Despre bărbaţi şi nu numai...". El a regizat, printre altele, filmele "Dispărută fără urmă/ Gone baby gone" şi "The Town", pentru care actorul Jeremy Renner a fost nominalizat la Oscar, în 2011. Cineastul a fost recompensat în 2013 cu premiul Oscar la categoria "cel mai bun film", pentru lungmetrajul "Argo", pe care l-a produs, regizat şi în care a jucat rolul principal.