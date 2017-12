Ben Affleck în ”Marele Gatsby”?

Ben Affleck ar putea juca în remake-ul filmului ”Marele Gatsby”, regizat de Baz Luhrmann, în care actorul american i-ar putea avea colegi de distribuţie pe Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire şi Carey Mulligan. Leonardo DiCaprio va juca rolul bogatului şi misteriosului Jay Gatsby, Tobey Maguire îl va interpreta pe Nick Carraway, naratorul din roman, iar Carrey Mulligan o va juca pe iubita lui Gatsby, Daisy Buchanan, care era căsătorită cu industriaşul Tom Buchanan. Ben Affleck ar putea interpreta rolul lui Tom Buchanan, însă trebuie să rezolve mai întâi o problemă care ţine de planificarea proiectelor sale. Actorul american va regiza următorul său film, thriller-ul politic ”Argo”, ale cărui filmări vor debuta în luna septembrie. Filmările pentru ”Marele Gatsby”, regizat în 3D de Baz Luhrmann, vor începe în luna august.

Romanul ”Marele Gatsby”, scris de F. Scott Fitzgerald în anul 1925, a fost de mai multe ori adaptat pentru marele ecran, una dintre cele mai apreciate ecranizări ale sale fiind cea din 1974, cu Robert Redford şi Mia Farrow, în regia lui Jack Clayton. Ben Affleck este un actor american cunoscut pentru rolurile din filme precum ”Good Will Hunting”, pentru scenariul căruia a fost recompensat cu un premiu Oscar, împreună cu bunul său prieten Matt Damon , ”Armageddon - Sfârşitul lumii?”, ”Dogma”, ”Pearl Harbour”, ”Daredevil” şi ”Despre bărbaţi şi nu numai...”. El a regizat, printre altele, filmele ”Dispărută fără urmă / Gone Baby Gone” şi recent lansatul ”Oraşul / The Town”.