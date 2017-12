Ben Affleck, marele câştigător al breslei regizorilor

Filmul ”Argo” regizat de Ben Affleck a primit marele premiu al Sindicatului regizorilor americani (DGA). Ceremonia de decernare a premiilor s-a desfăşurat sâmbătă, la Los Angeles, pe scena Teatrului Dolby. În lupta pentru acest premiu, Affleck a concurat cu Tom Hooper, cu ”Les Miserables / Mizerabilii”, Kathryn Bigelow, cu ”Zero Dark Thirty”, Ang Lee, cu ”Life of Pi / Viaţa lui Pi” şi Steven Spielberg, cu ”Lincoln”. Ben Affleck a devenit a treia persoană din istorie care câştigă premiul pentru regie decernat de Sindicatul regizorilor americani dar nu deţine şi o nominalizare la aceeaşi categorie a premiilor Oscar. Acest lucru i s-a mai întâmplat lui Ron Howard, câştigătorul premiului DGA din 1995, pentru filmul ”Apollo 13” şi lui Steven Spielberg, câştigătorul din 1986, pentru ”The Color Purple / Culoarea purpurie”. Lungmetrajul ”Argo” a primit mai multe premii importante acordate la Hollywood în această perioadă. A fost recompensat cu două Globuri de Aur, pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor, cu premiul Sindicatului producătorilor americani pentru cel mai bun film şi cu cel al Sindicatului actorilor americani pentru cea mai bună distribuţie. De asemenea, ”Argo” a primit şapte nominalizări la premiile Oscar, ce vor fi acordate pe 24 februarie.

La gala DGA 2013 au mai fost premiaţi: Malik Bendjelloul pentru cel mai bun regizor de documentar, pentru ”Searching For Sugar Man”, Lena Denham, drept Cel mai bun regizor al unui serial de comedie, pentru ”Girls / Fetele”, Rian Johnson, drept cel mai bun regizor al unui serial-dramă, pentru ”Breaking Bad”, Jay Roach, drept cel mai bun regizor de film TV sau miniserie, pentru ”Game Change”, Glenn Weiss, drept cel mai bun regizor de musical-show de divertisment, pentru cea de-a 66-a ediţie a premiilor Tony, Brian Smith, drept cel mai bun regizor de reality show, pentru MasterChef, Jill Mitwell, drept cel mai bun regizor al unui serial difuzat în timpul zilei, pentru ”One Life To Live” şi ”Between Heaven and Hell”, Paul Hoen, drept cel mai bun regizor al unei emisiuni pentru copii, pentru „Let it Shine”.