Ben Affleck şi „Argo”, marii câştigători ai Globurilor de Aur

PETRECERE PE CINSTE Thriller-ul politic „Argo”, avându-l ca protagonist şi regizor pe Ben Affleck, a creat marea surpriză obţinând premiile Globul de Aur pentru Cel mai bun film dramatic şi Cea mai bună regie în faţa marilor favoriţi, lungmetrajul „Lincoln” şi regizorul său Steven Spielberg. „Argo” revine asupra istoriei adevărate despre cum au fost scoşi din Iran diplomaţii americani de către CIA în timpul Revoluţiei iraniene în anul 1979. Premiul a reprezentat o surpriză pentru că Ben Affleck şi filmul său au fost ignoraţi de Academia americană de Film care i-a scos din cursa pentru celebrele Oscaruri. De altfel, Globurile de Aur nu există decât profitând de pe urma comparaţiei cu Oscarurile, pentru că deseori Asociaţia Presei Străine de la Hollywood care le organizează jonglează cu alegerile făcute de rivalii săi. Însă cei 84 de membri ai săi, dintre care unii scriu la publicaţii de-a dreptul obscure din toate cele patru colţuri ale lumii, nu au reuşit să scape categoric de suspiciunile că se lasă uneori prea uşor influenţaţi de producători şi marile studiouri în general în luarea unei decizii. De aceea Asociaţia susţine mereu că ceremonia sa este doar o mare petrecere pentru a omagia talentul şi nu reprezintă integral industria divertismentului.

Asociaţia Presei Străine pare să fi înscris în faţa Academiei de Film cu victoria lui Ben Affleck, căruia audienţa i-a făcut o declaraţie de dragoste ovaţionându-l la scenă deschisă de fiecare dată când a urcat pe scenă pentru a-şi lua premiile. Ben Affleck l-a omagiat pe Tony Mendez, personajul central al filmului, pe care l-a interpretat el însuşi: „Este un erou american. El reprezintă serviciile de informaţii care fac sacrificii în fiecare zi pentru americani. Trupele noastre în străinătate. Vreau să le mulţumesc din adâncul inimii”. Fostul spion a fost, de altfel, foarte implicat în producerea filmului şi chiar şi-a făcut o scurtă apariţie în el.

CONFIRMĂRI ŞI SURPRIZE Daniel Day-Lewis şi-a adjudecat Globul de Aur pentru Cel mai bun actor dramatic în rolul preşedintelui american Abraham Lincoln. Mare favorit, actorul de 55 de ani s-a impus în faţa lui Richard Gere nominalizat pentru „Arbitrage”, John Hawkes pentru „The Sessions”, Joaquin Phoenix pentru „The Master” şi Denzel Washington pentru „Flight”. Jessica Chastain a obţinut Globul de Aur pentru Cea mai bună actriţă în rol dramatic pentru rolul de agentă a CIA care îl urmăreşte pe Ossama ben Laden în „Zero Dark Thirty”. Globul de Aur pentru Cea mai bună comedie sau musical a fost atribuit filmului „Les Miserables”. Semnat de britanicul Tom Hooper, filmul a mai adus premii lui Hugh Jackman pentru Cel mai bun actor de comedie în rolul lui Jean Valjean şi lui Anne Hathaway pentru Cel mai bun rol secundar.

Lungmetrajul lui Quentin Tarantino a fost un alt câştigător neaşteptat. „Django Unchained” şi-a mai adjudecat două premii pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar austriacului Christoph Waltz şi pentru scenariu pentru Quentin Tarantino, care s-a declarat surprins, recunoscând însă că „adoră să fie surprins astfel”. Filmele franceze „Les Intouchables” şi „De rouille et d\'os” au trebuit să se încline în faţa lui „Amour” la categoria Cel mai bun film străin. Adele a fost recompensată cu premiul pentru Cea mai bună piesă pentru „Skyfall”, fiind prima sa apariţie publică după ce a devenit mamă.

MULŢUMIRI PENTRU ROMÂNIA Kevin Costner, recompensat cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o miniserie de televiziune pentru rolul din „Hatfields and McCoy”, producţie filmată la noi în ţară, a mulţumit în discursul său oamenilor din România. „Mulţumesc tuturor oamenilor din faţa camerei şi din spatele ei, oamenilor din România”, a declarat Kevin Costner în discursul său de acceptare. Aceasta a fost a cincea nominalizare la Globul de Aur pentru Kevin Costner şi, totodată, a doua oară când obţine prestigiosul trofeul, după ce a mai câştigat un Glob de Aur pentru regia filmului „Dancing With the Wolves / Dansând cu lupii” în 1991. Recent, Kevin Costner a vorbit într-un interviu despre modul în care au decurs filmările şi despre spiritul românilor, care i-au primit şi sprijinit necondiţionat pe membrii echipei de producţie.

Miniseria TV „Hatfields & McCoys”, produsă de postul History Channel în colaborare cu Castel Film, a primit şi cinci premii Emmy, două la categorii artistice pentru Cel mai bun actor în rol principal pentru Kevin Costner, respectiv secundar pentru Tom Berenger şi trei la categorii tehnice: Cel mai bun mixaj de sunet pentru românul Dragoş Stanomir, alături de Christian Cooke şi Brad Zoern, Cel mai bun machiaj şi Cel mai bun montaj.

Palmaresul celei de-a 70-a ediţii a premiilor Globurile de Aur:

CINEMATOGRAFIE

Cel mai bun film dramatic: „Argo”, în regia lui Ben Affleck

Cel mai bun regizor : Ben Affleck - „Argo”

Cel mai bun actor în rol principal dramatic: Daniel Day-Lewis pentru „Lincoln”

Cea mai bună actriţă în rol principal dramatic: Jessica Chastain pentru „Zero Dark Thirty”

Cel mai bun actor în rol secundar dramatic: Christoph Waltz pentru „Django Unchained”

Cel mai bun musical sau comedie: „Les Miserables” în regia lui regia Tom Hooper

Cel mai bun actor în rol principal într-o comedie sau musical: Hugh Jackman pentru „Les Miserables”

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o comedie sau musical: Jennifer Lawrence pentru „Happiness Therapy”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o comedie sau musical: Anne Hathaway pentru „Les Miserables”

Cel mai bun scenariu: Quentin Tarantino - „Django Unchained”

Cel mai bun film străin: „Amour ”în regia lui Michael Haneke

Cel mai bun film de animaţie: „Brave”

Cea mai bună coloană sonoră: „Life of Pi” - Mychael Danna

Cel mai bun cântec: „Skyfall” din filmul „Skyfall” - Adele şi Paul Epworth

TELEVIZIUNE:

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Maggie Smith în „Downton Abbey”

Cel mai bun film de televiziune sau miniserie: „Game Change”

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie sau film de televiziune: Julianne Moore în „Game Change”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic: Damian Lewis în „Homeland”

Cel mai bun serial de televiziune dramatic: „Homeland”

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie sau film de televiziune: Kevin Costner în „Hatfields and McCoy”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Ed Harris în „Game Change”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie sau musical: Don Cheadle în „House of Lies”

Cea mai bună actriţă într-un rol principal într-un serial de televiziune dramatic: Claire Danes în „Homeland”

Cea mai bună actriţă în rol principal, într-un serial de comedie sau musical: Lena Dunham în „Girls”

Cel mai bun serial de televiziune musical sau comedie: „Girls”, produs de HBO

Premiul pentru întreaga carieră Cecil B. deMille - Jodie Foster.