Ben Freeman, acuzat de viol

Vacanţa petrecută în Barbados de actorul britanic s-a transformat într-un coşmar. Ben Freeman riscă să ajungă în spatele gratiilor, fiind acuzat de viol, de o fată de 16 ani. În cursul zilei de ieri a avut loc o nouă înfăţişare în cadrul acestui proces extrem de mediatizat. Adolescenta a intrat în sala de judecată şi nu s-a uitat în ochii starului din ”Emmerdale Farm”, care a privit-o cum a intrat în boxă. Fata tremura, în timp ce ţinea Biblia în faţa ei, iar frica i se citea în glas cînd vorbea. În mărturia adolescentei sînt destul de multe inadvertenţe, iar un alt martor, la rîndul său audiat, a contrazis multe din afirmaţiile acesteia.

Tînăra a spus juraţilor că ea şi familia sa erau cazaţi în staţiunea Almond Beach, pentru o săptămînă şi că l-a observat pe actor în hotel, la scurt timp după ce au sosit. Apoi, mama ei vitregă i-a făcut cunoştinţă cu vedeta. În noaptea incidentului, tînăra se afla cu părinţii săi, cînd Ben Freeman s-a apropiat şi i-a rugat să stea în compania lor. Peste puţină vreme, familia adolescentei a plecat, ea rămînînd să discute cu chipeşul actor. Apoi, fata susţine că starul şi tatăl ei au început să consume băuturi alcoolice. Ben Freeman a plecat puţin şi s-a întors, însoţit de o femeie. Vedeta a plecat din nou, dar şi fata, fiindcă era obosită şi voia să se întoarcă în camera de hotel. Tînăra spune că l-a văzut pe actor stînd singur la piscină şi s-a întors pentru a vorbi cu el. ”Nu îmi amintesc discuţia, dar el a început să se poarte ciudat cu mine, a devenit puţin agitat. A sărit în apă. Mi s-a părut straniu, deoarece dispoziţia i se schimbase complet. A ieşit din piscină şi nu îmi amintesc de ce, dar am sărit amîndoi în apă. El a decis să se dezbrace de pantaloni şi de tricou. Dar eu nu mi-am dat jos hainele. Ne distram, nu era nimic serios”, a dezvăluit tînăra. Apoi a venit tatăl fetei, dar a plecat, spunîndu-i să mai stea cinci minute. De asemenea, părintele l-a sfătuit pe star să fie cuminte. ”Ben i-a spus tatei să nu se îngrijoreze, că totul va fi bine. Că nu se va întîmpla nimic şi că va avea grijă de mine”, a recunoscut fata. Cei doi au plecat apoi la o plimbare pe plajă, după ce agenţii de pază i-au avertizat că fac mult zgomot. Atunci, Ben Freeman a început să o atingă. După aproape zece minute, cei doi s-au dus la o altă piscină şi au intrat în apă. Fata a stat pe o saltea gonflabilă, fiindcă nu voia să se ude. ”Ben Freeman a încercat să mă dea jos de pe saltea, dar i-am spus că nu vreau, fiindcă nu îmi place. Apoi m-a tras de pe saltea şi, într-un fel, m-a prins în braţele sale. M-a împins la marginea piscinei. A început să mă sărute pe gît şi am fost confuză, pentru că nu ştiam ce se întîmplă. Am fost puţin şocată. Apoi a trecut la buzele mele şi nu mi-am dat seama ce se petrece, nu mă aşteptam. M-am uitat la el şi am spus: «Nu». Atunci, m-a scos din piscină şi m-a trîntit pe un şezlong. A continuat să mă sărute pe gît, iar eu îi spuneam: «Nu». Dar nu voia să mă asculte. A trecut mai jos şi a încercat să îmi ridice fusta, fiindcă era foarte lungă. Mi-am ridicat picioarele şi mi-am ţinut genunchii pe pieptul lui, încercînd să-l dau la o parte, dar nu am putut, fiindcă sînt micuţă”, a spus tînăra. La un moment dat, Freeman a reuşit să îi ridice fusta fetei şi să îi scoată lenjeria intimă. ”Îi spuneam nu în continuu, dar mă ignora. Plîngeam şi ţipam şi îl imploram să se dea jos de pe mine. Eram speriată şi şocată, încît nu puteam să fac altceva”, a afirmat fata. Actorul s-a oprit pentru scurt timp, cînd cineva le-a spus să facă linişte, dar a continuat. Mai tîrziu, cineva a venit cu un aparat şi i-a fotografiat. Vedeta şi-a pus braţele în jurul fetei, ca şi cînd ar fi vrut să-i protejeze identitatea. Adolescenta nu i-a spus nimic fotografului, deoarece era foarte speriată. Tînăra spune că s-a întors în camera lor de hotel, iar Ben i-a spus că îi pare rău. Actorul s-a dus să îşi ia hainele, moment în care fata a fost găsită de părinţii ei.

Pe de altă parte, un alt martor, James Broughton, susţine că actorul şi presupusa victimă au avut parte de momente de tandreţe, după incident. Martorul, cazat la acelaşi hotel, spune că i-a văzut pe cei doi în timp ce păreau să facă sex, dar fata nu a strigat niciodată după ajutor. Bărbatul care a surprins scenele se afla pe un şezlong la o piscină, cînd a auzit sunetele de ”dragoste”. El declară că l-a recunoscut pe Ben Freeman şi că i-a pozat pe cei doi, vînzînd fotografiile pentru 1.500 de lire sterline, unui tabloid. James Broughton a recunoscut că nu a ştiut de acuzaţiile de viol decît la două zile după ce vîndut pozele. După incident, tatăl fetei a schimbat cuvinte grele şi pumni cu Ben Freeman. Agenţii de pază de la hotel au încercat să ţină situaţia sub control şi au sunat la poliţie, puţin peste ora trei dimineaţa. Ca urmare a declaraţiei adolescentei, starul a fost interogat în prezenţa unui avocat, iar hainele vedetei şi ale fetei au fost trimise la analize.

Ben Freeman a fost acuzat de viol în jurul orei 6:20 în după-amiaza zilei următoare presupusei agresiuni. Cînd a sosit la tribunal, actorul s-a arătat extrem de calm. S-a declarat nevinovat şi a spus unui poliţist care se ocupă de caz că a existat un act sexual, dar a fost de comun acord. Iniţial, vedeta a fost obligată să nu părăsească Barbados, pînă la încheierea cazului şi i-a fost confiscat paşaportul. Starul a fost eliberat după plata unei cauţiuni de 5.000 de lire sterline. Într-o audiere ulterioară, paşaportul i-a fost înapoiat de judecător, iar actorul a fost liber să iasă din ţară, după ce a fost de acord să se întoarcă pentru o audiere formală şi să plătească 26.000 de lire sterline.