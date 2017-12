Ben Stiller, jenat de vizita la Casa Albă alături de Ricky Gervais

Actorul american s-a declarat jenat de comportamentul colegului său de breaslă Ricky Gervais, în timpul unei vizite comune la Casa Albă, deoarece britanicul s-a prezentat la reşedinţa prezidenţială americană în pijamale. Cei doi actori, colegi pe afişul filmului ”O noapte la muzeu 2 / Night at the Museum Battle of the Smithsonian”, au vizitat împreună capitala americană, cu ocazia premierei peliculei. La scurt timp după ce şi-a trimis costumul la o curăţătorie chimică din apropiere, Ricky Gervais a primit din partea preşedintelui american, Barack Obama, invitaţia de a vizita Casa Albă în timpul serii. Actorul britanic era atît de hotărît să onoreze această invitaţie, încît şi-a asumat riscul de a se prezenta în pijamale în faţa fotografilor prezenţi la eveniment. ”Am participat la această vizită împreună cu Ricky Gervais, pentru că am jucat împreună în acest film. Ne-au spus să purtăm ţinute business. Eu am purtat costum şi cravată, însă Ricky Gervais a venit îmbrăcat într-un fel de tricou negru şi pantaloni de yoga cu dungi. Era cu mult chiar şi sub standardele unei ţinute lejere. A început să alerge şi să întrebe dacă acolo locuieşte preşedintele american şi unde e cîinele lui”, a povestit, jenat, actorul Ben Stiller. Totodată, Ben Stiller a mărturisit că a fost bătut de două maimuţe pe platourile de filmare pentru pelicula ”O noapte la muzeu 2 / Night at the Museum Battle of the Smithsonian”. Actorul american trebuia să filmeze o scenă de luptă cu cele două primate răutăcioase, cînd acestea au început, dintr-o dată, să îi aplice o serie de palme peste faţă şi peste partea superioară a corpului. Ben Stiller a mărturisit că a avut, iniţial, impusul să riposteze, dar i-a fost teamă să nu încalce drepturile animalelor şi a decis, în cele din urmă, să îşi descarce frustrarea pe o maimuţă de pluş. Cel mai recent film regizat de Ben Stiller a fost ”Tropic Thunder / Furtuna tropicală”. Actorul american urmează să îşi reia rolul în următorul proiect ”Little Fockers”, regizat de Paul Weitz şi produs de studiourile Universal.

Benjamin Edward ”Ben” Stiller s-a născut pe 30 noiembrie 1965 şi este unul dintre cei mai apreciaţi actori americani de comedie, fiind însă şi producător de filme, regizor şi scenarist. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cele din filmele ”Un socru de coşmar”, ”Duplex”, ”Zoolander Manechinul” şi ”Preotul, rabinul şi fata”. Ricky Dene Gervais este actor, regizor, scenarist şi fost cîntăreţ pop britanic, cunoscut pentru rolurile din serialele de televiziune ”The Office” şi ”Figuranţi / Extras”. De-a lungul carierei, el a obţinut şapte premii BAFTA, patru British Comedy Awards, trei Globuri de Aur şi două premii Emmy.