Ben Stiller, premiat

Actorul american Ben Stiller va primi din partea British Academy of Film and Television Arts Los Angeles (BAFTA/LA) distincţia Charlie Chaplin Britannia, pentru excelenţă în filmele de comedie. Ben Stiller va primi acest premiu la următoarea gală BAFTA/LA şi se va alătura astfel celorlalţi actori şi cineaşti recompensaţi cu premii Britannia, anunţaţi anterior, precum Helena Bonham Carter, John Lasseter şi David Yates. Gala va avea loc pe data de 30 noiembrie, la Los Angeles şi va fi prezentată de actorul Alan Cumming. BAFTA Los Angeles, organizaţia care decernează Britannia Awards din anul 1989, acordă, în toamna fiecărui an, mai multe premii Britannia. Distincţia Charlie Chaplin Britannia Award for Excellence in Comedy a fost decernată pentru prima dată în 2010 şi a revenit actriţei Betty White. Pe de altă parte, următorul film în care va juca Ben Stiller este comedia de acţiune “Tower Heist”, regizată de Brett Ratner, în care actorul american îl va avea ca partener de afiş pe Eddie Murphy.