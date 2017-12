Ben Stiller şi Robert De Niro, din nou împreună pe marile ecrane

Mult aşteptata parte a treia a comediei “Un socru de coşmar”, intitulată “Meet the Little Focker”, anunţată iniţial în urmă cu doi ani, urmează să fie produsă de studiourile Universal Pictures, sub indicaţiile unui nou regizor. Seria a debutat în 2000 şi îi prezintă pe Ben Stiller, în rolul lui Greg Focker, liberal şi neîndemînatic şi pe Robert De Niro, în rolul socrului conservator şi nemilos. A treia parte a seriei se va axa pe aventurile copiilor lui Greg şi ai soţiei sale, Pam, interpretată de Teri Polo. Alături de Ben Stiller şi Robert De Niro va apărea şi Owen Wilson. Acesta, care a avut un rol mai mic în primele două filme ale francizei, va avea o partitură mai mare în noua producţie.

Jay Roach, care a regizat primele două filme, va fi de această dată producătorul noului lungmetraj, numele regizorului nefiind, deocamdată, cunoscut. John Hamburg va fi scenaristul celei de-a treia părţi, după ce a colaborat cu Ben Stiller şi la scrierea scenariilor primelor două filme. Franciza “Un socru de coşmar” s-a dovedit a fi o bună infuzie de capital pentru Universal, deoarece primele două filme au obţinut încasări de peste 800 de milioane de dolari pe plan mondial.

Între timp, Ben Stiller urmează să lanseze pe marile ecrane “Night at the Museum: Battle of the Smithsonian”, în luna mai. Cel mai recent proiect al său este filmul “Tropic Thunder”, produs de DreamWorks, pentru care Ben Stiller a fost co-scenarist, actor şi regizor. La rîndul său, Robert De Niro urmează să apară în filmul “Everybody\'s Fine”, regizat de Kirk Jones, alături de Sam Rockwell, Kate Beckinsale şi Drew Barrymore. Actorul intenţionează să lucreze, din nou, cu regizorul filmului “Heat”, Michael Mann, la “Frankie Machine”, bazat pe o adaptare a nuvelei lui Don Winslow, care va fi produs tot de compania Paramount.