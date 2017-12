Ben Stiller, suspect de boala Lyme

Actorul american Ben Stiller este extrem de neliniştit, în aşteptarea unui diagnostic, după ce medicii i-au spus că este suspect de boala Lyme. Starul ajuns la vârsta de 45 de ani a călătorit în Mozambic, luna trecută, ca parte din munca lui caritabilă, însă a început să şchiopăteze după ce a căzut într-o mlaştină. Genunchiul lui s-a inflamat şi a vizitat mai mulţi medici pentru a-i pune un diagnostic, dar chiar şi după o lună, doctorii nu sunt încă în măsură să se pronunţe.

”Am fost în Africa acum trei săptămâni şi jumătate şi am călcat într-o mlaştină din Mozambic. Era ascunsă. A început să mă doară genunchiul. A devenit inflexibil şi a mers din ce în ce mai rău. A fost dureros. Nu puteam să îl mişc prea mult. M-am întors în New York, am fost la doctori aici, m-au scanat, au descoperit o infecţie. A devenit din ce în ce mai rău, m-am dus în Los Angeles şi am văzut un alt doctor, aparent cel mai bun. S-a uitat la el şi a spus: . Aşa că a luat un ac şi a început să tragă sângele. Avea o anumită privire în ochi, ca şi cum ar fi gândit: <Ăsta nu e sânge>. I-am spus: . Şi el: . Aşa că au făcut teste pe el, au mai luat două mostre. Cred că ar putea fi infectat, dar nu sunt siguri”, a povestit starul, care nu şi-a pierdut simţul umorului. După alte multe teste, medicii au ajuns la bănuiala că ar putea fi vorba despre boala Lyme.

Acum, Ben Stiller speră să afle cât de curând de ce suferă, ca să poată să se trateze şi să evite o nouă înţepătură. În plus, nu îşi mai doreşte altceva decât să revină în forţă pe marile ecrane.