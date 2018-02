Benavidez, din nou prea puternic pentru Gavril

Pugilistul român Ronald Gavril a ratat din nou șansa de a deveni campion al lumii la categoria supermijlocie, versiunea WBC. Într-un meci disputat duminică dimineață, la Mandalay Bay Events Center din Las Vegas, Gavril a fost învins la puncte de americanul David Benavidez, care a fost declarat învingător de către toți arbitrii-judecători: 119-109, 120-108 și 120-108.

Benavidez a dominat meciul de la un capăt la altul! El a avut mai mult inițiativa, a lovit mai puternic și mai mult, reușind să treacă deseori de garda lui Gavril cu lovituri de stânga. Ronald „The Thrill” Gavril a avut și el câteva runde bune, a cincea și ultima, când soarta meciului era deja clară. Românul a suferit mult, alegându-se cu arcada dreaptă și cu nasul sângerând în acest meci.

„A fost un meci bun, dar el a fost superior în noaptea asta. Ce pot să mai spun? Mă întorc în sală, muncesc și încerc să revin mai puternic”, a declarat Gavril. „Știam că va fi agresiv. Nu știe decât un lucru, să pună presiune. Am folosit acest lucru în avantajul meu - jab, l-am lovit tot timpul și când am văzut o breșă am profitat. Nu l-am făcut KO, e un adversar dur. Am centura de campion la brâu și priviți fața lui”, a spus Benavidez.

Gavril și Benavidez se mai înfruntaseră și în septembrie 2017, când tot americanul a fost declarat învingător. Decizia a fost însă controversată, pentru că Gavril îl trimisese la podea pe Benavidez, iar arbitrii au fost împărțiți în ceea ce privește anunțarea câștigătorului.

Pentru românul în vârstă de 31 de ani, a fost a treia înfrângere din cariera de profesionist, la meciul cu numărul 21. De cealaltă parte, Benavidez (21 de ani) are 20 de meciuri disputate la profesionism și tot atâtea victorii, 17 dintre ele fiind prin knock-out. Ronald Gavril a ratat o nouă șansă de a deveni al cincilea boxer român campion mondial la profesioniști, după Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute și Adrian Diaconu.