Beneficii aduse de consumul de vinete

E sezonul legumelor, așa că trebuie să profităm din plin și să consumăm cât mai multe, fie ca atare, fie preparate. Aproape toate sunt pline de vitamine și minerale de care organismul are mare nevoie. Printre ele se numără vinetele. Ele conțin fibre, vitamine, dar și minerale. Sunt excelente dacă dorim să urmăm o cură de detoxifiere, pentru că au în componență o mare cantitate de apă. Ele ne ajută și dacă trecem printr-o perioadă stresantă. Conțin vitamina B, care conferă o stare psihică mai bună. Nu în ultimul rând, consumul de vinete ne ajută să trecem peste insomnii, dar și peste stările de nervozitate. Pentru că au un conținut mare de fibre, sunt numai bune pentru sistemul digestiv. Un consum regulat de vinete ne protejează de cancerul de colon. Și inima are de câștigat dacă mâncăm, din belșug, vinete. Sunt cercetări care arată că sucul lor are capacitatea de a reduce cantitatea de colesterol rău, cum se spune în popor, respectiv LDL. Pentru că conțin vitaminele A și C, ele ajută și la întărirea sistemului imunitar.