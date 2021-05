Beneficii dovedite ale vizionarii de filme si seriale

Exista o serie de moduri prin care ne putem relaxa si deconecta de la grijile zilnice, iar acestea include lectura, muzica, hobby-uri, meditatie, plimbari si alte astfel de activitati pentru care cunoastem in cea mai mare parte beneficiile pe care le aduc sanatatii mentale si fizice. Insa, mai exista un mod prin care mintea si bunastarea generala a corpului nostru pot sa fie stimulate, fiind vorba de vizionarea de filme online.

Sunt putini cei care s-au gandit la adevaratele beneficii pe care le poate avea in viata noastra urmarirea de seriale, filme si documentare. Atata timp cat nu se face exces din aceasta activitate si se merge pe calitate si continut care stimuleaza la explorare si extindere de noi orizonturi la nivel mental, atunci vizionarea de filme si seriale sunt este un obicei care ne poate aduce numai beneficii.

Diminuarea stresului

Majoritatea ne uitam la filme si seriale pentru a ne relaxa si a ne simti bine, singuri sau in compania celor dragi. Este dovedit faptul ca prin vizionarea de filme care transmit mesaje pozitive si invita la abordarea vietii dintr-o perspectiva a sperantei si optimismului, se poate reduce considerabil nivelul de stres zilnic, cu care ne confruntam cu totii.

Apropierea de cei dragi

In unele familii, exista cateva momente in care toti membrii sunt implicati in activitati, cum ar fi servirea mesei sau vizionarea de filme si seriale. Este o cale simpla si extrem de placuta pentru a te bucura de prezenta celui drag de langa tine, de a schimba pareri si de a te apropia si mai mult de acesta, printr-un mod care aduce bucurie ambelor parti.

Invatarea si constientizarea unor lectii de viata

De cele mai multe ori, atunci cand citim o carte sau vizionam filme, alegem subiecte in care ne putem transpune, fie ca facem acest lucru constient, fie subconstient. Prin faptul ca ne putem identifica cu unele personaje ne ajuta sa ne intelegem mai bine actiunile din trecut si ne face sa reflectam la ceea ce am putea sa asimilam in prezent pentru a putea face decizii mai bune in viitor. Aceste tipuri de subiecte le regasim de regula in filme de dragoste, pentru familie sau chiar in animatii moderne.

Incurajare de a merge mai departe

Ramanem la nivel psihic si ne referim la modul prin care vizionarea de filme si seriale poate ajuta la redobandirea sperantei si a poftei de viata. In acest caz vorbim la fel de identificarea cu anumite personaje, care chiar daca trec peste o serie de obstacole, in final, totul este rezolvat si echilibrat, intr-o maniera cat se poate de optimista, aceasta putand fi acea scanteie care aprinde in interior dorinta de a merge mai departe in viata reala.

Extinderea orizontului cultural

Prin vizonare de filme ne putem extinde orizontul cultural si ne provoaca la descoperirea mai multor aspecte ce tin de anumite perioade istorice, evenimente importante, viata unor personalitati marcante sau comunitati din culturi diferite. Prin intermediului filmului intram in contact cu o lume diferita de ceea ce cunoastem in viata noastra zilnica si ne ajuta sa intelegem mai bine ceea ce se petrece dincolo de ceea ce cunoastem ca fiind familiar si comun.

Alegerea unor filme si seriale de calitate aduce cu sine multiple beneficii in ceea ce priveste dezvoltarea perceptiei exterioare asupra vietii si ajuta sa trezeasca in interiorul nostru determinare si curaj in actiunile pe care le intreprindem in viata reala.