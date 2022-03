Beneficiile colantilor de piele

Cand vine vorba de colanti, foarte multe femei se tem ca acestia vor evidentia mult prea puternic acele forme nedorite sau ca, tinuta finala va fi iesita din contextul la care participa. Se vehiculeaza inclusiv faptul ca, dupa o anumita varsta sau un numar de kilograme, colantii nu mai sunt deloc adecvati si ca pot face mai mult rau decat bine.

Totusi, analizand ideile si sugestiile vestimentare ale designerilor, aflam ca acestea sunt simple mituri si ca, oricine ar putea stiliza cu succes o pereche de colanti, inclusiv cei din piele. Daca si tu te-ai ferit de ei din motivele mentionate anterior sau zeci de alte impedimente, dorim sa-ti aducem la cunostinta beneficiile lor, dar si cateva idei prin care ti-ai putea evidentia frumusetea de ansamblu.

Ce avantaje ofera colantii din piele?

Confort

Unul dintre cele mai importante beneficii pe care ni le dorim de la un articol vestimentar e confortul. Si, datorita continutului de elastan care se regasesc in mod obisnuit in colanti piele dama si nu numai, acestia previn ca forma sa se schimbe la contact cu apa (aspect frecvent intalnit la articolele din bumbac) sau ca tesatura sa devina incomoda pe parcursul utilizarii lor. Materialul este maleabil in raport cu forma corpului, ceea ce face ca tu sa te bucuri de intreg confortul de care ai nevoie in derularea a zeci de activitati diferite.

Versatilitate

Nici cand vine vorba de versatilitate nu se poate vorbi de inferioritate. Ba mai mult, exista atat de multe optiuni de pantaloni cu talie inalta sau joasa, cu captuseala potrivita in sezonul rece, ori din material subtire potrivit pentru tranzitie sau sezonul cald, incat vei descoperi numeroase posibilitati in care I-ai putea stiliza. Iar JojoFashion are un portofoliu vast de colanti din piele, basic, in nuante neutre, dar si colanti indrazneti in nuante jucause pe care i-ai putea folosi la tinutele vesele, pline de culoare. Intreg portofoliul este unul de calitate, importat din tari recunoscute pentru impactul pozitiv in lumea modei, dar si in ceea ce priveste calitatea. Iar la capitolul preturi, putem vorbi inclusiv de implicatii financiare accesibile, respectiv de investii de viitor.

Accentueaza talia si alungesc forma corpului

Prin efectul cambrat care imbraca forma corpului, atunci cand sunt combinati cu elementele vestimentare potrivite, printre cele mai semnificative atuuri estetice oferite se numara usurinta cu care pot accentua talia sau o pot diminua, cat si simplitatea de a subtia, respectiv de a alungi silueta. Alaturi de top-ul si/sau jacheta ideala, poti sa creezi o tinuta cu stil, moderna, cu iluzia unui corp mai suplu si mai bine definit, fara niciun pic de stres sau efort. Doar iti alegi perechea care-ti face cu ochiul de la JojoFashion, o comanzi la tine acasa, si dai frau liber creativitatii. Daca nu ti se potriveste, poti sa-i faci retur cu usurinta si sa te reorientezi catre alt model.

Cum sa porti colantii dama din piele

Acum ca ai suficiente motive pentru care sa-ti doresti sa completezi garderoba cu o pereche de colanti din piele, venim si cu cateva sugestii care sa te ajute sa creezi outfit-uri senzationale.

De exemplu, poti alege o pereche de colanti piele cu proprietati termice, pe care sa-i imbini alaturi de o rochie tricotata sau o bluza lunga, evident, in sezonul rece. Adauga tinutei tale si un cardigan, respectiv o geaca matlasata sau un palton, si vei fi gata de o iesire la restaurant sau de shopping.

De altfel, poti opta si pentru o combinatie alcatuita dintr-un top fara maneci sau cu maneci cazute, un tricou, un maieu sau un corset, pentru a creea o tinuta confortabila de vara sau de petrecere.