Beneficiile incredibile ale pepenelui roşu!

Nu există fruct mai potrivit pentru vară decât zemosul pepene roşu, care ne potoleşte setea şi ne încântă mirosul şi papilele gustative cu savoarea sa proaspătă şi gust de un dulce inconfundabil. Să descoperim care sunt beneficiile pepenelui roşu pentru sănătate! Fiecare 100 de grame de pepene conţine 30 de calorii, 1 gram de fibre, 10 grame de zahăr, 1 gram de proteine, vitamina A, C, E, D, niacină, tiamină, vitamina B6, B12, acid pantotenic şi numeroase minerale, precum fierul, calciul, magneziul, manganul, potasiul, fosforul, zincul, seleniul etc. În afară de aceste beneficii nutriţionale incontestabile, cercetările realizate în ultima decadă au scos la iveală numeroase efecte benefice ale consumului de pepene roşu asupra sănătăţii. Astfel, conţinutul extrem de scăzut de grăsimi şi colesterol şi nivelul crescut de antioxidanţi (licopenul) din pepene fac din acest fruct un aliat de nădejde în lupta cu radicalii liberi, protejând astfel vasele de sânge şi împiedicând îngroşarea pereţilor arteriali. De asemenea, pepenele roşu conţine citrulină, care se găseşte îndeosebi în coajă, aminoacid care are rolul de a relaxa şi a dilata vasele de sânge, reducându-se în acest mod stresul oxidativ, responsabil de majoritatea proceselor inflamatorii apărute în corp.

Aceiaşi antioxidanţi, împreună cu vitaminele conţinute de pepene, joacă un rol activ în prevenirea a numeroase tipuri de cancer. Un studiu realizat în China, în 2009, arată că femeile care consumă frecvent pepene roşu au mai puţine riscuri de a se îmbolnăvi de cancer mamar, datorită antioxidanţilor şi compuşilor care distrug celulele canceroase. Pepenele joacă un rol la fel de important şi în tratamentul diferitor infecţii ale organismului, între care se numără şi inflamaţiile articulaţiilor. Astfel, consumul de pepene ajută la ameliorarea durerilor provocate de osteoartită şi permite o mai mare flexibilitate a membrelor. Conţinutul ridicat de potasiu este extrem de important în prevenirea formării pietrelor la rinichi şi dizolvarea acestora prin reducerea concentraţiei de acid uric din sânge, iar apa, în concentraţie de peste 92%, are proprietăţi diuretice, făcând din acest fruct un ajutor în procesul de detoxifiere şi slăbire.