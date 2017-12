Beneficiile reformei în Sănătate se simt în 2014!?

05:16:44 / 06 Ianuarie 2014

CARE BENEFICII D-NULE MINISTRU NICOLAESCU AU ROMANII IN ACEST SISTEM DE SANATATE , CIND ISI CUMPARA ABSOLUT TOATE MEDICAMENTELE SI DA SPAGA BANI MULTI LA DOCTORI , CA ALT FEL TE LASA SA MORI CU ZILE DACA NU LE DAI BANII , MAI ALES LA CHIRURGI , CIND AI O OPERATIE DE URGENTA DE FACUT , NU DAI BANII NU TE OPEREAZA , EXEMPLU UNUI VAR CARE LOCUIESTE IN ROMANIA , A FOST OPERAT LA SPITALUL JUDETEAN C-TA DE PROSTATA SI ESTE MAI RAU DECIT INAINTE DE A SE OPERA , DAR A DAT OPT MILIOANE DE LEI SPAGA LA DOCTOR , MEDICAMENTELE SI LE-A CUMPARAT , DAR COTIZEAZA PENTRU SANATATE CA ESTE SALARIAT , DECI INTRB , CARE ESTE BENEFICIUL ACESTEI POPULATII A ROMANIEI , BINE CA SINT PLECATA DIN ACEASTA TARA DE SPAGARI SI BANDITI CRIMINALI NUMITI DOCTORI SI SISTEMULUI SANITAR CARE ITI IA TOTI BANII PE MEDICAMENTE SI INTERNARI , LASATI LUMEA SA MOARA CU ZILE , CRIMINALILOR , NOROCUL MEU CA TRAIESC INTR-O ALTA TARA UNDE NU AM MUNCIT SI NU AM IESIT LA PENSIE IN ACEASTA TARA , DAR CARE SINT TRATATA SI CU MEDICAMENTE FARA BANI , IN CE TARA AM MUNCIT SI IESITA LA PENSIE SI CE TARA MA TRATEAZA CA PE UN OM SI ARE GRIJA MEA , IN ROMANIA MORI CU ZILE , UNDE SE DUC BANII DIN ASIGURARILE DE SANATATE PE CARE II OPRITI DE LA SALARIATI SI PENSIONARI ?