Benfica Lisabona, umilită în Liga Campionilor

În cele opt meciuri disputate miercuri seară în etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor la fotbal s-au înregistrat trei victorii ale gazdelor şi cinci ale oaspeţilor, fiind marcate 25 de goluri. Cel mai categoric succes l-a obţinut FC Basel, care a umilit-o pe Benfica Lisabona cu un 5-0 fără drept de apel, un rezultat incredibil, aproape imposibil de pronosticat înaintea startului partidei. Tot în grupa A, Manchester United s-a impus fără emoţii la Moscova. În grupa B, Celtic Glasgow, în deplasare, şi Paris Saint-Germain, pe teren propriu, au câştigat la scor de forfait. În grupa C, AS Roma şi Chelsea Londra au obţinut victorii importante, iar în grupa D am notat succesele favoritelor, FC Barcelona şi Juventus Torino învingând fără să primească gol.

Rezultatele de miercuri seară - GRUPA A: CSKA Moscova - Manchester United 1-4 (Kuchaev 90 / R. Lukaku 4, 27, Martial 19-pen., H. Mkhitaryan 57), FC Basel - Benfica Lisabona 5-0 (M. Lang 2, Oberlin 20, 69, Van Wolfswinkel 60-pen., Riveros 76). Clasament: 1. Manchester United 6p (golaveraj: 7-1), 2. Basel 3p (5-3), 3. CSKA 3p (3-5), 4. Benfica 0p (1-7).

GRUPA B: Anderlecht Bruxelles - Celtic Glasgow 0-3 (Griffiths 38, Mbodji 50-autogol, Sinclair 90+3), Paris Saint-Germain - Bayern Munchen 3-0 (Dani Alves 2, Cavani 31, Neymar 63). Clasament: 1. PSG 6p (8-0), 2. Celtic 3p (3-5), 3. Bayern 3p (3-3), 4. Anderlecht 0p (0-6).

GRUPA C: Qarabag FK - AS Roma 1-2 (Henrique 29 / Manolas 7, Džeko 15), Atletico Madrid - Chelsea Londra 1-2 (Griezmann 40-pen. / Morata 60, Batshuayi 90+4). Clasament: 1. Chelsea 6p (8-1), 2. Roma 4p (2-1), 3. Atletico 1p (1-2), 4. Qarabag 0p (1-8).

GRUPA D: Sporting Lisabona - FC Barcelona 0-1 (Coates 49-autogol), Juventus Torino - Olympiacos Pireu 2-0 (Higuaín 69, Mandžukić 80). Clasament: 1. Barcelona 6p (4-0), 2. Sporting 3p (3-3), 3. Juventus 3p (2-3), 4. Olympiacos 0p (2-5).

