Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, avertizează mişcarea Hamas că, dacă va respinge armistiţiul propus de Egipt şi va continua atacurile cu rachete, armata israeliană va extinde operaţiunile în Fâşia Gaza. "Dacă mişcarea Hamas nu acceptă propunerea Egiptului, cum se întâmplă acum, Israelul va avea toată legitimitatea internaţională pentru a extinde operaţiunile militare în scopul instituirii calmului", a afirmat Netanyahu după întrevederea pe care a avut-o cu ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier. "Timp de o săptămână, am lovit foarte puternic mişcarea Hamas şi alte organizaţii teroriste. În plus, am blocat tentativele de atacare a poporului israelian", a adăugat Netanyahu. "Am răspuns propunerii egiptene de a oferi oportunitatea demilitarizării Fâşiei Gaza", a subliniat Benjamin Netanyahu, precizând că Hamas are rachete şi tuneluri. Guvernul israelian a aprobat astăzi planul de încetare a focului propus de Egipt, însă mişcarea islamistă Hamas a respins acest armistiţiu.