Benjamin Raich s-a retras din activitate la 37 de ani

Benjamin Raich, legenda austriacă a schiului alpin, și-a anunțat ieri retragerea din activitatea sportivă, la vârsta de 37 de ani, după o carieră marcată de două medalii olimpice de aur, două titluri mondiale și 36 de victorii în Cupa Mondială. În ciuda unui antrenament de vară considerat ca foarte reușit, schiorul care și-a început cariera la mijlocul anilor 1990 a mărturisit că nu mai are motivația pentru a schia un al 19-lea sezon în Cupa Mondială. „Gândindu-mă la cursele de la Soelden (n.r. - cele care în mod tradițional deschid sezonul Cupei Mondiale, la sfârșitul lunii octombrie), am simțit că nu mai am cu adevărat un obiectiv și nici presiunea necesară pentru a da ce-i mai bun din mine. Deci, pun capăt carierei mele de schior”, a anunțat el într-o conferință de presă.

Schior cu unul dintre cele mai bogate palmarese în acești ultimi ani, Benjamin Raich a urcat pe podium și anul acesta, în luna martie, când a sosit al treilea în proba de slalom uriaș de la Garmisch-Partenkirchen. Câștigător în 2006 al Marelui Glob de Cristal, trofeu care recompensează învingătorul din clasamentul general al Cupei Mondiale, Raich a cucerit în același an de două ori aurul olimpic, la slalom special și la slalom uriaș, la JO de la Torino. Anul precedent, el câștiga aurul mondial la Bormio, la slalom special și la combinată. În 18 sezoane, schiorul austriac s-a aliniat la startul a 441 de curse în Cupa Mondială, obținând 36 de victorii. El ocupă locul 6 în clasamentul victoriilor din Cupa Mondială, ierarhie dominată în continuare de miticul suedez Ingemar Stenmark.