Benny Andersson s-a luptat cu dependenţa de alcool

După ani de zile de abuz de alcool, fostul membru al trupei Abba, Benny Andersson, a decis să îşi schimbe radical viaţa. Compozitorul suedez a povestit despre lupta lui cu alcoolismul şi ce l-a determinat să caute ajutor specializat. ”Când este vorba despre lupta dificilă împotriva unei dependenţe, nu contează cine eşti. Nu mă simţeam bine fără alcool, aşa că am ştiut că am o problemă. Am căutat ajutor şi l-am obţinut. Am ştiut că dacă voi continua să beau, există un risc să pierd totul. Dacă bei mult timp îndelungat, vei pierde ceva”, a declarat Benny Andersson. Decizia luată în 2001 avea să schimbe şi viaţa sa, dar şi a fiului său Ludvig, care se lupta, la rândul său, cu dependenţa de droguri. Tată şi fiu au reuşit să îşi învingă demonii. De altfel, Benny şi Ludvig Andersson au făcut împreună aceste dezvăluiri într-o intervenţie pe postul naţional suedez de televiziune, STV.