Bento nu are preferinţe în privinţa adversarei din semifinale

Selecţionerul Portugaliei, Paulo Bento, a declarat, după meciul câştigat, joi seară, în faţa Cehiei, scor 1-0, în sferturile de finală ale Campionatului European, că nu are o preferinţă în privinţa adversarei din semifinale, obiectivul elevilor săi fiind să învingă Spania sau Franţa. „În semifinalele unui turneu mare ca acesta există mereu o mare echipă, cu caracteristici diferite, fotbalişti de mare calitate şi organizare foarte bună. Nu avem o preferinţă în privinţa adversarei. Am muncit mult ca să ajungem în semifinale, astfel că vom încerca să ne refacem cât putem de bine şi să intrăm pe teren în cea mai bună formă. Am mai jucat în Ucraina, iar acum mergem la Doneţk. Avem un obiectiv: să învingem Spania sau Franţa. Nu putem avea alt scop şi vom încerca să îl realizăm”, a spus Bento, care a precizat că jucătorii săi au avut o prestaţie foarte bună, în special în repriza a doua a meciului disputat joi seară: „Nu am fost foarte eficienţi în ceea ce priveşte posesia, în primele 20-25 de minute. Apoi am preluat controlul jocului, am dominat din ce în ce mai mult şi ne-am găsit ritmul. Am arătat un joc de mare calitate în repriza a doua. După pauză nu s-a mai cunoscut că cehii au avut o zi în plus de odihnă. Acest meci a fost foarte diferit de cel cu Olanda. Nu a fost o surpriză că jucătorii cehi s-au apărat mult. La pauză, am evidenţiat câteva lucruri pe care le puteam schimba în atac. Doream ca jucătorii să arate ceea ce au arătat în ultimele 20 de minute ale primei reprize pe toată durata părţii secunde. Ştiam că ne putem crea multe ocazii. Am revenit pe teren într-o mare formă”.