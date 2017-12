Benzar și Nedelcu, pregătiți să debuteze pentru FCSB

Internaționalii Romario Benzar și Dragoș Nedelcu, ambii jucători fiind componenți ai Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” încă de la înființarea ei, în anul 2009, s-au transferat de la FC Viitorul la FCSB. După opt sezoane petrecute în tricoul „negru-albastru”, Benzar și Nedelcu s-au despărțit de Viitorul și au efectuat primul antrenament sub comanda lui Nicolae Dică, putând debuta pentru echipa bucureșteană chiar sâmbătă seară, de la ora 21.00, în confruntarea cu Astra Giurgiu.

„Mă bucur foarte mult pentru amândoi, mai ales pentru Romario, care era aici de nouă ani de zile și „săracul” merita și el să plece și cred că își dorea foarte mult foarte mult. Și Nede la fel. Eu zic că au făcut o alegere foarte bună și le doresc multă baftă pe viitor. Chiar e greu să fiu adversar cu Benzar, pentru că tot timpul l-am avut coleg și acum am un sentiment ciudat știind că nu mai este aici. Să meargă toată lumea la Steaua (n.r. - zâmbește). Chiar nu știu nimic despre Coman. Și el probabil va pleca atunci când va veni momentul”, consideră atacantul Viitorului, Aurelian Chițu.

„Au plecat doi jucători care au crescut cu noi, am fost de acord, pentru că noi întrebăm întotdeauna jucătorul dacă este de acord și atunci îi dăm drumul. Și-au dorit să stea cu noi în primul tur (n.r. - în turul al treilea preliminar din Liga Campionilor). Își doresc să joace și în fotbalul internațional, dar deocamdată, concret, ofertă foarte bună au avut de la Steaua și atunci a fost opțiunea lor, iar noi, clubul, am fost de acord să plece. Aceasta este politica noastră, așa vom face și de acum încolo, formăm jucători. Sperăm să facem și de acum încolo jucători care să ajungă la un nivel mai bun. Acesta este obiectivul nostru”, a declarat Gheorghe Hagi.

COMAN CONTINUĂ, DEOCAMDATĂ, LA VIITORUL

Și tânărul atacant Florinel Coman este dorit de către Gigi Becali la FCSB, dar o decizie cu privire la o eventuală plecare a jucătorului va fi luată în următoarea perioadă.

„Coman în momentul de față e la noi, joacă cu noi, merge la Timișoara și ne vom gândi în viitorul apropiat, serios, dacă va rămâne, dacă vom da curs la ce oferte are sau va rămâne cu noi încă un an de zile. Vom discuta și cu jucătorul și vom lua o decizie până în septembrie, când se termină perioada de transferuri. Vom lua o decizie împreună cu el. E un jucător dorit, dar vom vedea, poate o să considerăm că e mai bine să rămână încă un an cu noi. E un jucător foarte bun, tânăr, are calități foarte bune”, a spus Gică Hagi despre o eventuală plecare a lui Florinel Coman.

