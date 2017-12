Berbecul de la poarta nouă

În politică, berbecul pare a fi un personaj aparte, cu înclinaţii spre ofensivă. Stilul său de a se arunca tot timpul cu capul înainte i-a încântat pe unii dintre cetăţenii patriei. Cunosc persoane care, tâmpite de-a binelea de aerul profund alcoolic al naivităţii, nu încetează să cadă pe spate ori de câte ori asistă la o demonstraţie de doi lei! Admiratorii săi spun că berbecul este deosebit de curajos şi că emană, inclusiv prin sudoarea personală, dreptate şi damf justiţiar. Aiurea. Să vedeţi ce faţă caraghioasă are berbecul după ce, confundând corupţia generalizată cu un burlan, se dă cu capul de toate gardurile. Dacă studiaţi cu atenţie personajul, o să remarcaţi bătăturile pe care le are în frunte. Din cauza acestor lovituri, cele mai multe dintre ele fiind provocate de erorile sale de pilotaj, se spune că berbecul gândeşte cu picioarele. Incapabil să-şi structureze o conduită proprie, inconfundabilă, berbecul îl are ca model ideal în viaţă pe prostul satului. Din acest motiv, este extrem de fudul. În Guvern, berbecul iese mai uşor în evidenţă. De altfel, în acest mediu se simte în apele lui, chiar dacă nu ştie să înoate. La nivel guvernamental s-a fixat o conduită specifică berbecului autohton din politichia noastră. Modelul revoluţionar este cât se poate de simplu şi de cunoscut - dreapta nu ştie niciodată ce face stânga. Mă refer, evident, la mâini, ca simbol propagandistic, vezi mimica noilor aleşi, şi nu la definirea unor orientări doctrinare. Se întâmplă des ca un berbec din Guvern să vorbească în dodii şi să bată câmpii. În fapt, vorbeşte gura fără el. Având o pregătire de specialitate extrem de precară în anumite domenii, gura spune tot felul de tâmpenii, care, ne-am convins cu toţii, nu au nicio legătură cu realitatea. La scurt timp, berbecul şef al guvernanţilor este nevoit să iasă la interval, într-o ipostază jenantă, pentru a corecta prostiile subordonatului său. Fie vorba între noi, în foarte multe privinţe, nici berbecul şef nu este pe felie. În ultima vreme, asistăm la un război al controverselor pe teme legate de efectele crizei, şomaj, pensii etc. Berbecii guvernamentali se contrazic într-o veselie, se împung în faţa opiniei publice sau se bălăcăresc fără jenă. Când ţara este condusă de nişte berbeci, nu e de mirare că am ajuns unde am ajuns! Adică, pe scurt, în sapă de lemn. Au şi ei un singur merit. Au transformat jocul lapte gros în sport naţional, fiind singura noastră ofertă la export. În ce priveşte PIB-ul prostiei, berbecul s-a întrecut pe sine, realizându-şi cu succes toţi indicatorii. În plan estetic, a luat faţa prostului. Mai mult decât atât, a reuşit să-l detroneze chiar şi pe viţelul de la poarta nouă… Aţi văzut ce privire tâmpă are berbecul după ce se dă singur cu capul de toţi pereţii? Culmea revoluţiei, în astfel de momente, aruncă vina pe Opoziţie şi nu recunoaşte că este inapt să conducă ţara! Degeaba îi explici berbecului că este depăşit de situaţie…