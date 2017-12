Berbecuţii patriei

E limpede ca lumina zilei că lui Traian Băsescu i-au căzut greu berbecuţii lui Hayssam. Între berbecuţii sirianului şi cei ai lui Flutur, care scriau “BUCOVINA” cu litere mari de tipar pe copia muntelui Găina, există mari deosebiri. Desigur, pe diverse paliere. Berbecuţii lui Flutur, un mare şi cunoscut pedelist, care, dacă vă amintiţi, ne-a adus lumină cu un fitil de opt, se lasă tunşi, raşi şi frezaţi în funcţie de metehnele de moment ale prezidentului (încă) în funcţiune. Cântă în corul oierilor. Participă la mitingurile electorale dedicate celui care ne aminteşte că de ce ne este frică… Se implică plenar în viaţa şi activitatea sa revoluţionară. În timpul actualei campanii electorale, autocarele încărcate cu berbecuţi portocalii au brăzdat ţara în lung şi în lat, mai mult pe lat, pentru a-l susţine frenetic pe preşedinte. În astfel de situaţii, statutul de berbecuţ, mai ales dacă este vorba de un produs al şcolii româneşti după mintea prezidentului, nu este unul prea comod şi la îndemâna tuturor. Ca în vremurile pe care le credeam apuse, berbecuţii sunt plimbaţi cu forţa prin ţară pe post de aplaudaci. Coregrafii PD-L speră ca, prin această manevră propagandistică de doi lei, să contribuie la creşterea popularităţii candidatului lor independent! Aiurea. Nici măcar berbecuţii de partid, ăia îndoctrinaţi în cuget şi în behăit, nu mai cred în idolul lor de paie. Zilele trecute, în plină zodie a berbecuţilor portocalii, am vizionat pe micul ecran o scenă monumentală. Imitând la perfecţie gesturile celor care dau cu căciula în câini, un tânar berbecuţ a azvârlit cu basca portocalie după portretul preşedintelui, anunţând că nu doreşte să-l mai voteze! Să le fi venit unor berbecuţi mintea la cap! Sunt cazuri în care dominantă este starea de silă... Ocupat până peste cap cu realizarea visului său de aur, obţinerea unui nou mandat la Cotroceni, domnul Băsescu a amestecat berbecuţii. Din cauza înălţimii catargului, unde ar fi trebuit să fie abandonat în timp ce împăturea drapelul patriei, a confundat berbecuţii lui Flutur, repet, recunoscuţi pentru disciplina lor în front, cu cornutele lui Hayssam. Berbecuţii sirianului s-au specializat în scoaterea din ţară, la costum, ca veritabili domni, a teroriştilor de profesie. Mama lor de berbecuţi! Şmecheri nevoie mare, şi-au tras patru milioane de euro din banii adunaţi din sudoarea contribuabililor pentru răscumpărarea celor trei jurnalişti răpiţi în Irak. Ghidându-se după pilda lui Flutur, meşter mare în alfabetizarea ovinelor şi caprinelor din patria noastră, berbecuţii lui Hayssam s-au înscris la cursurile intensive de manipulare predate de la catedră de cel căruia i se spune “Profesorul”. De la o vreme încoace, constat că berbecuţii sunt mânaţi de o foame nebună de carte, fiecare mizând pe asul său din blăniţă. Mama lor de berbecuţi! Au făcut vraişte justiţia patronată de procurorul general! Au scos la iveală mizeria adunată sub preşul unor servicii speciale. Au pus celula de criză într-o lumină dominată de alba-neagra. Mă refer la jocul inventat de nişte şmecheraşi. L-au determinat pe şeful statului să dea fuguţa la capra vecinului. Strângând-o de ugere, încearcă să se lepede de Hayssam, despre care pretinde că ar fi produsul lui Iliescu. Dumnealui, conform unui proverb cu oi de la munte, nu a băut lapte şi, ca atare, nu-i miroase gura a brânză fermentată. Dar cu clopul, domnule preşedinte, ce-ai avut? Mama lor de berbecuţi! Trebuie să ai un tupeu ieşit din comun ca să-ţi permiţi să faci presiuni asupra unor magistraţi! Acum, după ce obidiţii au ieşit la rampă, procurorul general încearcă să le bage din nou pumnul pe gât. După ce au fost scăpaţi de sub control, berbecuţii lui Hayssam nu mai pot fi vrăjiţi a doua oară. Faţă de berbecuţii rurali ai lui Flutur, ăştia au de-a face numai cu domni care ies din România pe şest cu cravată la gât. Atenţie, când fugiţi din ţară, ţinuta este obligatorie!