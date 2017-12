Bercea Mondial şi fiul său vor fi audiaţi ca martori în procesul lui Mircea Băsescu

Sandu Anghel şi fiul acestuia, Florin Anghel, vor fi audiaţi ca martori în procesul în care sunt judecaţi Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână, a decis Tribunalul Constanţa, vineri, când a avut loc un nou termen în dosarul privind mita pe care fratele președintelui ar fi primit-o de la Bercea Mondial. Al doilea termen în procesul lui Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână a avut loc vineri la Tribunalul Constanţa, unde cei doi au fost aduși din arest la domiciliu. Fratele șefului statului și Marian Căpățână și-au menţinut declaraţiile contradictorii făcute în instanță, la primul termen al procesului. Astfel, Mircea Băsescu a susținut că nu a primit banii despre care se vorbeşte în acest dosar, aceștia fiind luaţi de Marian Căpăţână pentru a cumpăra societate Aversa. "Din spusele lui Căpăţână, am înţeles că a luat bani de la familia Anghel pentru Aversa. La mine nu a venit nimeni cu bani, deşi Anghel Florica şi Anghel Florin veneau des la mine, atât la birou, cât şi acasă", a spus Mircea Băsescu în faţa instanţei. La rândul său, Marian Căpăţână a susținut că el nu a luat bani de la familia lui Bercea Mondial pentru Aversa și că banii primiți i-ar fi dat lui Mircea Băsescu. "Nu am luat bani pentru Aversa, am luat pentru a-i retrimite lui Mircea Băsescu, cu ştirea lui. Aversa nu a avut niciun rol. Varianta împrumutului pentru Aversa mi-a fost sugerată de către Mircea Băsescu după ce familia Anghel a dat primele înregistrăi în presă cu promisiunea că nu vom avea nicio problemă în justiţie", a spus Marian Căpăţână. El a mai cerut să nu fie ținut în arest la domiciliu la Drăgăneşti, unde are domiciliul, ci la Bucureşti, unde are închiriat un apartament. Instanţa a amânat pronunţarea pentru această cerere pentru 10 decembrie. Tribunalul Constanța a mai decis ca în 9 ianuarie să aibă loc un nou termen pentru discutarea legalităţii şi temeiniciei arestului la domiciliu în cazul celor doi, iar în 30 ianuarie va fi termenul pe fond în proces. Magistrații au mai stabilit ca la acest termen al procesului să fie citați Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, şi fiul cel mare al acestuia, Florin Anghel, La finalul procesului avocatul lui Mircea Băsescu, Nelu Taşcă, a fost întrebat dacă clientul său se teme de o confruntare cu Sandu Anghel, răspunzând că fratele acestuia nu se teme de nicio confruntare.