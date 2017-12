Berceanu a dictat desfiinţarea unor agenţii din Port fără a-şi consulta măcar subalternii

Contestata decizie privind restructurarea sau comasarea agenţiilor naţionale aflate în coordonarea ministerelor se dovedeşte a fi de un heirupism cras, cel puţin la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI). Imediat după şedinţa de miercuri a Guvernului, în care s-a hotărît exact ce structuri vor fi desfiinţate sau comasate, ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a anunţat, printre agenţiile pe care le va restructura, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) şi RADIONAV, care activează în Portul Constanţa. Decizia lui Berceanu pare să fi fost luată după ureche, în condiţiile în care modul de adoptare a deciziei şi hotărîrea în sine privind desfiinţarea celor două companii este contestată atît de sindicalişti cît şi de reprezentanţi ai Ministerului. Preşedintele filialei Constanţa a Blocului Naţional Sindical (BNS), a declarat, ieri, că speră ca afirmaţiile ministrului legate de restructurarea ARSVOM şi RADIONAV să rămînă la stadiul de declaraţie de presă. „Cele două structuri din subordinea MTI au un profil profund internaţional: ARSVOM are ca obiectiv salvarea vieţilor pe mare, iar al doilea este parte importantă a infrastructurii de comunicaţii navale. Orice port care se respectă trebuie să ofere acester servicii. România este obligată prin tratate internaţionale să păstreze aceste servicii. Cele două structuri nu pot fi pur şi simplu desfiinţate! Cine o să preia atribuţiile lor?! O firmă privată?! În aceste domenii este nevoi de investiţii şi de antrenamente permanente ale personalului, fără a produce profit. ARSVOM, cel puţin, este echivalentul naval al Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. Cred că ministrul, dacă chiar e hotărît să îşi pună în aplicare declaraţia, s-a înscris în concursul „Cine desfiinţează mai multe agenţii”. Doar că, în acest caz, a ales prost agenţiile”, a spus Oţelea. La rîndul său, directorul ARSVOM, Dorel Onaca, a confirmat că societatea pe care o conduce are atribuţii impuse prin tratatele internaţionale. Grav este faptul că, înainte de a decide desfiinţarea celor două structuri, Berceanu pare să nu fi consultat pe nimeni. Şi nu este vorba numai despre partenerii de dialog social - sindicate, conducerea unităţilor vizate - ci şi de proprii subalterni de la minister. Secretarul de stat care are delegate atribuţii în acest sector, Valentin Preda, a aflat decizia ministrului, la fel ca şi sindicaliştii, din presă. „ARSVOM şi RADIONAV sînt două dintre unităţile pentru care exercit atribuţiile ministrului, conform Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 293 din 19 martie 2009. Am aflat de declaraţia ministrului Transporturilor şi Infrastructurii din presă. Nu am fost consultat sau informat anterior, pentru a putea exprima un punct de vedere. Consider că pentru luarea acestei decizii, deosebit de importantă, trebuia solicitat punctul meu de vedere, precum şi cel al partenerilor sociali\", a declarat, ieri, secretarul de stat.