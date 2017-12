“Berceanu a făcut trafic de influenţă, cînd era ministru al Industriilor”

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu îl acuză pe Radu Berceanu de trafic de influenţă, susţinînd că, în 1999, cînd era ministru al Industriilor, ar fi primit 350.000 de dolari pentru sponsorizarea PD şi susţinerea intereselor de investiţii şi vînzări ale unor firme, prezentînd ieri presei un document prin care fostul ministru “confirmă” că ar fi primit dolarii. Vasilescu susţine că va prezenta documentul la Parchet, pentru a nu se interpreta că este un “atac” legat de campania electorală. Ea a arătat că în document, care ar fi fost semnat de Berceanu, se spune: “Prin prezenta confirm că am primit de la Mircea Stroe suma de 350.000 dolari, cu următoarea destinaţie: pentru sponsorizarea PD - 150.000 dolari, pentru susţinerea intereselor de investiţii şi vînzări-importuri directe către România ale acestor firme - 200.000 dolari”. Deputatul a mai spus că firmele respective sînt prezentate într-o anexă pe care nu o deţine. Ea susţine că documentul este autentic, semnătura aparţinînd lui Berceanu: “Ne dăm seama cum face Radu Berceanu, în această perioadă, rost de bani. Grav mi se pare că primeşte 200.000 dolari dar nu se spune pentru ce persoană, deci nu pot să mă gîndesc decît pentru buzunarul propriu, pentru susţinerea intereselor de investiţii şi vînzări-importuri directe către România ale acestor firme”. Vasilescu îl acuză pe fostul ministru al Industriilor de trafic de influenţă: “Un demnitar al statului român, ministru la acea vreme, a luat 150.000 de dolari pentru campania PD şi hai să zicem că acest lucru s-a făcut legal, pentru că se pot primi sponsorizări pentru partidele politice. Dar a luat şi 200.000 dolari, iar organele de cercetare trebuie să vadă unde s-au dus aceşti bani. Mai mult decît trafic de influenţă, nu ştiu cum se numeşte acest lucru”. Ea mai spune că Berceanu s-a prelevat de funcţia de ministru pentru a beneficia de fonduri: “De altfel, d-l Radu Berceanu a condus cercul de mîini îndemînatice, de unde şi dexteritatea pe care o are domnia sa la furat. Chiar glumeam cu cineva ieri şi spuneam că dacă îl inviţi pe Radu Berceanu la tine acasă, trebuie să-l pui să fluiere şi să bată din mîini, dacă îl laşi singur în cameră, că să nu i se lipească ceva de mînă”. Deputatul social-democrat a mai declarat că, pînă acum, Berceanu a scăpat de “braţul lung al legii”, însă acum nu mai are nicio calitate şi posibilităţi puţine de a mai scăpa. Radu Berceanu nu a putut fi contactat pentru a prezenta un punct de vedere cu privire la acuzaţiile deputatului PSD.