Berceanu taie macaroana Mironescului

Maurul PD-L Constanţa, Mircea Banias, şi-a făcut datoria pînă la capăt faţă de Laurenţiu Mironescu, chit că acesta i s-a fixat în gît precum un os de peşte. În plină loterie a posturilor şi funcţiilor importante din teritoriu, în fapt, o împărţeală după criteriile algoritmului politic stabilit la nivel central, Mircea Banias şi-a pus din nou obrazul în joc, susţinîndu-l pe Mironescul pentru şefia Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. De data aceasta, nu PSD s-a pus de-a curmezişul afirmării plenare a fostului deputat, care, pînă la alegerile de anul trecut, a fost răsfăţat de soartă. Ei bine, rolul “omului negru” a fost jucat, cu un zel ieşit din comun, de Radu Berceanu, ministrul actual şi activ, după mimică şi port, al Transporturilor! Sărmanul domn Banias, sincer şi marcat sufleteşte, după cum bine îl ştim, s-a căciulit, s-a opintit, mă rog, s-a străduit să-l convingă pe Berceanu cum că om ca Mironescu nu are, de la Videanu în jos, economia noastră multilateral funcţională! Acum, ce-i drept, Radu Berceanu a dat dovadă de o oarecare superficialitate şi “incultură”, pentru că nu se face să pui întrebări puerile de genul “Cine mai este şi Mironescul ăsta şi ce a făcut el?” Degeaba arăta Banias cu degetul în sus precum autostopiştii disperaţi că ar mai putea dormi o noapte în pădure! Sigur, a făcut aluzie la... ”tata mare”, dar Berceanu ăsta, vă rog să mă credeţi, e dus cu pluta sau nu are habar de înaintaşii partidului pe care îl reprezintă! Mircea Banias vorbea şi Berceanu îi tăia macaroana Mironescului, motivînd, sigur, într-o manieră puerilă, că aceasta, adică macaroana, e prea mare pentru oala PD-L. Tăia macaroana şi repeta papagaliceşte, ca un patefon stricat, să i se explice lui cine este Laurenţiu Mironescu, după care, plictisit precum toţi ăştia ajunşi din nou în rang de ministru, a trecut la un alt subiect. Să nu fii în pielea lui Mircea Banias! Adică, vreau să zic, să vii cu o propunere, dar, în fapt şi de drept, să te gîndeşti la alta! Ceva îmi spune că domnia sa s-a liniştit pe deplin după numirea lui Bălan în fruntea Administraţiei Porturilor Constanţa. Faţă de Mironescu, dacă îi era dator cu ceva, s-a achitat pe deplin, consumîndu-şi inutil gloanţele în faţa lui Berceanu. Pe urmă, a strîns din dinţi pînă cînd, în opinia mea, a ieşit cum a vrut el, ceea ce dovedeşte că s-a maturizat foarte mult, adaptîndu-se condiţiilor de supravieţuire din politichia noastră. Domnul Mironescu a mai avut o tentativă pentru ocuparea funcţiei de director adjunct la ANR, dar, în cele din urmă, a realizat că va fi eclipsat total de profesionalismul lui Paul Brînză, pe care, cîndva, a încercat să-l îngroape. Într-un fel, pe Mironescu l-au ajuns blestemelele lui Alexandru Mezei, actualul şef al Căpităniei Constanţa, care a trecut prin clipe grele şi deloc plăcute cînd domnia sa şi-a început cariera parlamentară. Îmi aduc aminte că, la acea vreme, Mironescu i-a făcut zile fripte lui Mezei, insistînd ca acesta să fie destituit pentru simplul motiv că nu-i plăceau ochii lui! Din fericire, Mezei a rezistat furtunii şi, astăzi, Autoritatea Navală Română are o echipă de invidiat. În ultimele zile, am tot auzit diverse comentarii şi bîrfe de partid în legătură cu Mircea Banias. Spun unii că o cîrtiţă sapă de zor sub scaunul său de lider al PD-L Constanţa! Oare cine să fie? Faţă de ghicitorile cu enigme portuare, cele de partid sînt mult mai simple. Revenind la marea împărţeală a posturilor şi funcţiilor importante din teritoriu, pedeliştii sînt liniştiţi dintr-un singur punct de vedere. Au pus din nou mîna pe portul Constanţa, de care au tras cu dinţii şi la începuturile Alianţei DA. În rest, vor fi nevoiţi să se mulţumească, fără comentarii şi vociferări, cu cioara vopsită de pe gardul coaliţiei. Visul lui Manafu de a transforma, ca în perioada domniei sale la DADL, “Oil Terminal” într-o imensă plajă, numa’ bună de parcelat, s-a spulberat. Noul director general, un profesionist apolitic, a făcut ca Manafu să rămînă pe tuşă. Ca, de altfel, şi Gigi Chiru, pentru care “Oil” ar fi fost o pălărie mult prea mare. Se pare că în PD-L Constanţa sînt prea mulţi poftitori şi doritori de posturi servite la cleşte, ceea ce îi dă mari bătăi de cap lui Mircea Banias. Interesant este că cei mai mulţi dintre ei au pierdut lamentabil alegerile locale sau parlamentare. Cu toate acestea, sînt primii la plăcinte! Să înţeleg că partidul le este dator?