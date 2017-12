“Berceanu, unul dintre cei mai incompetenţi miniştri ai Transporturilor”

Vicepreşedintele liberal Relu Fenechiu a declarat, ieri, că PNL va iniţia cu siguranţă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Boc, în condiţiile în care Executivul îşi va asuma răspunderea pentru mai multe legi, inclusiv cele ale educaţiei: “Nici legile educaţiei nu pot fi rezolvate pe genunchi şi nici alte prevederi legislative care s-au dovedit nocive pentu România, cum ar fi impozitul forfetar”. El a adăugat că PNL nu a avut încă discuţii cu UDMR pe tema moţiunii de cenzură. Apoi, liderul PNL l-a criticat pe ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, apreciind că acesta este unul dintre cei mai incompetenţi demnitari pe care i-a avut România şi a spus că liberalii vor analiza dacă vor cere comisie de anchetă în acest caz. El a arătat că Radu Berceanu a demonstrat că este aproape la fel de “protejat” ca Elena Udrea de către preşedintele Băsescu. Liderul PNL a mai spus că liberalii nu au discutat cu UDMR în privinţa unei comisii de anchetă în cazul Berceanu şi nu crede că PSD va fi de acord cu o astfel de comisie, avînd în vedere că social-democraţii se află la guvernare, iar “infrastructura României şi interesele de acolo îi leagă mult pe cei de la guvernare”. Potrivit lui Fenechiu, Berceanu este “un om capabil să spună minciuni dese”. Liberalul a spus că i-a trimis lui Berceanu, în urmă cu cîteva zile, o scrisoare în care i-a sesizat o “anomalie” legată de faptul că a fost organizată o licitaţie pentru construirea a celei de-a treia benzi a autostrăzii Bucureşti - Ploieşti, în vreme ce nici primele două încă nu sînt construite”. Fenechiu susţine că, în urma acestei scrisori, Berceanu a anulat licitaţia. El a enumerat mai multe proiecte amînate sau oprite de Berceanu, referindu-se la lucrările la autostrăzile Cernavodă-Constanţa şi la centura Constanţa, la care au fost demarate licitaţiile în 2007, iar acum Berceanu nu se grăbeşte să dispună începerea lucrărilor. Liberalul a mai spus că Berceanu are o “problemă cu iz de DNA”, prin faptul că a atribuit licitaţia unei firme care nu se afla pe primul loc pentru contractul de consultanţă pentru construcţia autostrăzii Medgidia-Constanţa: “Reamintim că, de curînd, Curtea de Apel Bucureşti a decis să suspende contractul de consultanţă pentru construcţia autostrăzii Medgidia-Constanţa, după ce Berceanu a atribuit consultanţa nu firmei de pe locul 1 (care a venit cu preţul de 7,2 milioane de lei), ci firmei de pe locul 4 (pentru preţul de 11,9 milioane de lei)”. El a mai arătat că programul de guvernare al PD-L menţionează refacerea a 5.000 de km de drumuri naţionale la nivel calitativ european, iar Berceanu nu a realizat decît zero km. Fenechiu s-a referit şi la autostrada Comarnic-Predeal- Braşov, arătînd că, deşi cîştigătorul licitaţiei ar fi putut începe lucrările în acest an, Breceanu a decis amînarea pentru 2010: “Nu vreţi să începeţi nimic, urmaţi sarcinile date de Băsescu: Ce nevoie are România de autostrăzi?”. Liderul PNL a menţionat “singura realizare notabilă” a lui Breceanu şi anume finalizarea şi darea în exploatare a centurii municipiului Gherla, care, după 5 zile, “s-a stricat, necesitînd a fi închisă traficului”.