BERD a lansat primele obligaţiuni în lei

Prima emisiune de obligaţiuni în lei din portofoliul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a fost lansată, ieri, şi are o valoare de 115 milioane lei şi o perioadă de maturitate de zece ani, titlurile urmînd să fie listate la bursele de la Bucureşti şi Londra. \"Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni care se lansează simultan pe piaţa din România şi pe pieţele internaţionale. Emisiunea face parte din strategia băncii de sprijinire a dezvoltării pieţelor de capital din România\", se arată într-un comunicat al BERD. Cuponul titlurilor are o o rată fixă de 11,25%, iar scadenţa obligaţiunilor a fost stabilită pentru 5 februarie 2019. Emisiunea, denominată în titluri cu o valoare nominală de 10.000 lei, va fi listată la bursele de la Bucureşti şi de la Londra, iar tranzacţionarea va fi efectuată prin Clearstream, Euroclear şi Depozitarul Central din România. Intermediarul este Societe Generale Corporate and Investment Banking. BERD consideră că această emisiune ar trebui să reprezinte un început pentru alte tranzacţii similare, în contextul în care este prima emisiune de obligaţiuni din România care beneficiază de modificările aduse recent la nivelul UE în acest domeniu. Emisiunea facilitează accesul băncii către investitori locali şi atrage totodată interesul investitorilor internaţionali pentru lei. Directorul BERD în România, Claudia Pendred, consideră că dezvoltarea în continuare a pieţei de capital locale va aduce beneficii pe termen lung economiei. Noile obligaţiuni completează programele de emisiuni în monedă locală pe care BERD le desfaşoară în ţările unde operează. Instituţia a fost prezentă pe piaţa emisiunilor de obligaţiuni din regiune, în special în Rusia, unde a atras 27,7 miliarde ruble. Pînă în prezent, BERD a investit aproximativ 3,8 miliarde euro în cele 249 de proiecte derulate în România şi a contribuit la atragerea a 7,2 miliarde euro din surse externe, astfel încît investiţiile totale depăşesc 11 miliarde de euro.