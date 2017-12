BERD: Creştere economică 0 pentru 2010

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a prezentat, sâmbătă, un raport în care se arată că instituţia a redus prognoza de creştere economică a României pentru acest an de la 1,3%, la zero, apreciind că noile măsuri de reducere a deficitului bugetar vor limita cererea internă. Instituţia financiară internaţională anticipează acum creştere economică zero în acest an şi un avans de 3% în 2011. BERD menţionează, în raportul amintit, că “în România şi Bulgaria (...) au fost convenite măsuri suplimentare semnificative de restrângere fiscal, care vor constrânge creşterea cererii interne”. De altfel, autorităţile române şi experţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) estimează pentru acest an o creştere economică zero, după ce anterior prognoza a fost redusă de la 1,3%, la 0,8%. România are în derulare un program de împrumuturi externe în valoare de 20 miliarde euro de la FMI, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi BERD, program condiţionat printr-o serie de obiective economice, fiind vizată în principal reducerea deficitului bugetar. O delegaţie din partea instituţiilor financiare internaţionale s-a aflat în ultimele două săptămâni la Bucureşti pentru cea de-a patra evaluare a derulării programului economic convenit în cadrul acordurilor de împrumut extern.