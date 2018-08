BERD preia 19% din Piraeus Bank România

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat marţi preluarea unei participaţii de 19% la banca românească Piraeus Bank, la două săptămâni după ce Piraeus Bank a finalizat procesul de vânzare a sucursalei autohtone către fondul de investiţii J.C. Flowers & Co, informează instituția. Fondul de investiţii J.C. Flowers & Co va deţine 76,1% dintre acţiunile Piraeus Bank România, BERD va controla 19%, iar restul de 4,9% va fi achiziţionat de conducerea băncii, precizează BERD. Cu sediul în Bucureşti, Piraeus Bank România oferă o serie largă de produse şi servicii pentru clienţi locali şi internaţionali, incluzând activităţi de retail, pentru IMM-uri şi corporate banking. PBR operează prin 99 de unităţi bancare, angajează 1.300 de specialişti şi are aproximativ 150.000 de clienţi activi. J.C Flowers este unul dintre liderii domeniului de private equity şi este dedicat investiţiilor globale în industria financiară. Fondat în 1998, J.C. Flowers a investit peste 15 miliarde dolari capital în 52 de companii de portofoliu în 17 ţări, într-o gamă largă de subsectoare ale industriei financiare. Cu active de aproximativ șase miliarde dolari în management, JC Flowers are birouri în New York, şi Londra. BERD a fost înfiinţată în 1991 pentru a investi în fostele state din blocul comunist şi a le ajuta să facă tranziţia la economia de piaţă. În ultimii ani, BERD a început să-şi reorienteze atenţia dinspre fostul bloc sovietic spre Africa de Nord şi Orientul Mijociu. BERD este unul dintre cei mai mari investitori instituţionali din România, cu investiţii de aproape opt miliarde euro în peste 400 de proiecte.