Bere cosmică

Deşi nu este ţara care a trimis primul om în spaţiu, Australia a fabricat prima bere spaţială cu ocazia împlinirii în aprilie anul acesta a 50 de ani de la zborul cosmonautului sovietic Iuri Gagarin. Nu întâmplător acest sortiment de bere poartă numele rachetei Vostok, care a şi transportat primul om în spaţiu. La reţeta fabricării noii licori şi-au dat concursul oameni de ştiinţă şi experţi de la Centrul de Cercetare Saber Astronautics Australia şi berarii de la Four Pines Brewing. După cum a declarat unul dintre creatorii berii Vostok, Jason Held, directorul Saber Astronautics Australia, noul produs chiar poate fi considerat o realizare ştiintifică. „În condiţii de gravitaţie zero, limba se umflă şi, drept urmare, papilele gustative sunt scoase din uz, de aceea scopul nostru a fost să creăm o băutură care să aducă plăcere chiar şi în spaţiul cosmic”, a explicat acesta.

Noul sortiment de bere are la bază reţeta berii negre irlandeze, dar căreia specialiştii australieni i-au adus unele modificări, cum ar fi reducerea saturaţiei de dioxid de carbon, obţinând o aromă foarte puternică. Astfel, berea Vostok are nu doar o aromă minunantă, ci dispune şi de stabilitate în diferite medii. Noul tip de bere a fost testat în condiţii de gravitaţie zero la bordul unui avion special Boeing. În cursul experimentelor a ieşit la iveală şi unul dintre efectele secundare ale acesteia - în imponderabilitate alcoolul intră încet în sânge. Un astronaut care va consuma acest tip de bere în spaţiu va simţi efectul băuturii abia la întoarcerea pe Pământ. Iubitorii de bere din Australia pot deja aprecia avantajele berii Vostok. Un bax de şase sticle se comercializează la preţul de 20 de dolari australieni.