Bere făcută cu apa rezultată din topirea calotei arctice

O fabrică de bere din Groenlanda produce bere utilizînd apa rezultată din topirea unor fragmente din calota glaciară arctică. Proprietarii acestei fabrici de bere, probabil reprezentanţi ai populaţiei inuite a indigenilor din Groenlanda, afirmă că apa este veche de peste 2.000 de ani şi este foarte pură, pentru că nu conţine minerale şi nici substanţe poluante.

Este prima microfabrică de bere inuită din Narsaq, un cătun aflat la circa 500 de kilometri de Cercul Polar.

Primii 66.000 de litri de bere neagră şi blondă a fost deja trimişi pe piaţa din Danemarca. Berea are 5,5% alcool, costă aproximativ 4,9 euro sticla de jumătate de litru şi este îmbuteliată în Germania. Berăria are o capacitate de 400.000 de litri pe an şi doreşte să se extindă şi pe alte pieţe în afară de cea daneză. S-au primit cereri din Statele Unite şi Germania.