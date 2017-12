Berenice Marlohe, de la Dacia Duster la noul film 007

Fotomodelul şi actriţa franceză Berenice Marlohe a fost aleasă noua Bond Girl. Ceea ce este impresionant este încă că aceasta, o necunoscută chiar şi pentru francezi şi nu numai pentru lumea filmului de la Hoolywood, a fost aleasă după ce s-a făcut remarcată într-o reclamă pentru Dacia Duster. Replicile din reclamă i-au crescut însă mult valoarea lui Berenice Marlohe. Până acum, tânăra actriţă a fost distribuită doar în câteva roluri de televiziune.

Alegerea partenerei lui Daniel Craig s-a făcut cu un an înainte de lansarea noului film din seria agentului 007. Unora li s-ar părea mult, dar să fii Bond Girl nu este deloc uşor. Tânăra actriţă are mult de lucrat, dacă vrea să se ridice la nivelul fostelor Bond Girl. Filmul cu numărul 23 din seria James Bond ar fi regizat de Sam Mendes şi s-ar putea numi „Skyfall”. Dar, până în momentul de faţă, producătorii nu au vrut să confirme oficial niciun amănunt legat de peliculă. Se aşteaptă, totuşi, ca filmul să bată încasările ultimelor două lungmetraje din serie: „Casino Royale” şi „Quantum of Solance.” Fiecare a strâns peste 500 de milioane de euro.