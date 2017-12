11:59:04 / 21 Februarie 2016

propaganda ieftina

Sint curios daca dl .regizor a cerut si parerea locuitorilor din Lampedusa in legatura cu invazia insulei lor. propagil ca e film de propaganda platit de madam Merkel. Iar dna care a fost presedinta juriului ar face bine sa ia cu ea citeva sute de invadatori in America. E usor sa te miri,sa te emotionezi sa fii empatica dupa care, sa te cari in confortul tau american iar pe europeni sa-i lasi cu nenorocirea asta provocata de nemti si altii.