Berlinala 2019, bulversată de un film despre pedofilia din Biserica Catolică

Regizorul francez Francois Ozon a impresionat vineri la Berlinala 2019 cu filmul "Grace a Dieu", un lungmetraj despre pedofilia din Biserica Catolică, a cărui intrigă prezintă povestea victimelor din dosarul Barbarin, un scandal aflat în plină actualitate judiciară în Franţa, informează AFP. Filmat în secret anul trecut, "Grace a Dieu", primit cu căldură cu ocazia unei proiecţii pentru presă la Berlin, spune povestea înfiinţării asociaţiei de victime La Parole Liberee, creată la Lyon în 2015 de foşti membri ai unui club de cercetaşi, care au fost abuzaţi de un preot pedofil, Bernard Preynat. Filmul spune povestea a trei dintre ei, interpretaţi pe ecran de actorii Melvil Poupaud, Denis Menochet şi Swann Arlaud. Subiectul este de mare actualitate în Franţa, în contextul în care la începutul lunii ianuarie a avut loc la Lyon procesul cardinalului Philippe Barbarin, arhiepiscop de Lyon, şi al altor cinci persoane, acuzate că nu au denunţat agresiunile sexuale pedofile. Verdictul va fi anunţat pe 7 martie. Pus sub acuzare pentru agresiuni sexuale în ianuarie 2016, preotul Preynat ar putea fi şi el judecat în acest an.

Scandalul l-a implicat în cele din urmă şi pe Francois Ozon, întrucât unul dintre avocaţii preotului Preynat l-a somat vineri în instanţă, în regim de urgenţă, pe renumitul cineast să amâne lansarea filmului său în Franţa, programată pe 20 februarie. Acea somaţie, care ameninţă lansarea peliculei, a fost depusă la o zi după înştiinţarea judiciară prin care Regine Maire, fostă membră a diocezei de Lyon, judecată alături de cardinalul Barbarin, i-a cerut regizorului Francois Ozon să-şi retragă pelicula din circuitul cinematografic.

Francois Ozon a explicat pentru AFP că nu a dorit să facă "un film despre actualităţi", nici să conducă "o şarjă împotriva Bisericii". "Filmul nu se plasează sub aspectul judiciar, se plasează sub aspectul uman şi pe suferinţa victimelor", a adăugat cineastul francez, autorul unor pelicule celebre, precum "Swimming Pool" şi "Huit femmes". "Am căutat un subiect despre tema fragilităţii masculine", a regizorul francez, aflat pentru a cincea oară în cursa pentru Ursul de Aur la Berlin.