Berlinala învaţă româneşte

Cinematografia românească îşi trece în palmares o nouă reuşită în cadrul celei de-a 60-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin. Seria de victorii a început cu premiul DAAD, acordat lui Adrian Sitaru pentru scurtmetrajul „Colivia\", iar pe scena Palatului Berlinalei, regizorul Florin Şerban a urcat de două ori pentru a i se înmâna premiul Alfred Bauer, în memoria fondatorului festivalului, pentru inovaţie deosebită în limbajul artistic şi pentru a primi „Ursul de Argint” pentru Marele Premiu al juriului prezidat în această ediţie de Werner Herzog.

„Eu când vreau să fluier, fluier\" este filmul de debut al lui Florin Şerban, o co-producţie România/Suedia. Cineastul a ales un subiect impresionant, greu de transpus vizual, dar cu fler şi sensibilitate a ocolit toate obstacolele şi capcanele unui clişeu patetic în care drama copiilor abandonaţi de părinţii aflaţi la muncă în străinătate, care ajung în puşcărie, stârneşte emoţie, pentru ca odată cu începerea genericului, să fie uitată. Este un film care rămâne în memoria vizuală, care desluşeşte puţin câte puţin publicului din sufletele zbuciumate ale acestor copii care pleacă în viaţă de pe poziţii marginale. „Dedic acest premiu acelor copii care se află în puşcării, care scriu poezii şi care nu şi-au cunoscut mamele\", a spus, emoţionat, pe scena Palatului Berlinalei, regizorul Florin Şerban, care i-a invitat alături de el pe protagoniştii George Piştereanu şi Ada Condeescu. Acest film are o importantă legătură cu Constanţa, pentru că filmările s-au desfăşurat la Penitenciarul Poarta Albă, iar regizorul îşi doreşte ca şi următorul său proiect să fie filmat în urbea de la malul Mării Negre.

Premiile juriului internaţional din care a făcut parte, printre alţii, actriţa Renee Zellwegger, de altfel cea care i-a înmânat premiul lui Florin Şerban, au mai revenit co-producţiei turco-germane „Honey\", semnată de Semih Kaplanoglu, care a primit „Ursul de Aur” pentru cel mai bun film, lungmetrajului rusesc „How I Ended This Summer\" de Alexei Popogrebski, recompensat atât pentru contribuţia extraordinară în imagine, semnată de Pavel Kostomarov, dar şi pentru cei doi actori, singurii protagonişti ai filmului, debutantul Grigori Dobrighin şi Serghei Puskepalis. Premiul pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Shinobu Terajima pentru „Catepillar\", iar premiul pentru scenariu a fost acordat lui Wang Quan\'an şi Na Jin pentru „Tuan Yuan / Apart Together\", filmul care a deschis festivalul. Nu în ultimul rând, premiul pentru regie i-a revenit, pentru a treia oară în carieră, lui Roman Polanski, pentru „Ghost Writer\", o co-producţie Germania/Franţa/Marea Britanie, film pe care cineastul l-a terminat în timp ce se afla la domiciliu forţat în cabana sa din Elveţia. Este un thriller politic, filmat în întregime în Germania, un film în care Roman Polanski îşi regăseşte verva de narator al unei poveşti pline se suspans de care se îndepărtase după ce a realizat „Frantic\", un film care va declanşa, fără îndoială, multe pasiuni şi întrebări.

Cortina s-a lăsat asupra Berlinalei. Târgul de filme s-a încheiat şi el chiar cu o zi înainte de ceremonia de decernare a premiilor, iar laurii câştigătorilor vor deschide noi oportunităţi pentru ca filmele lor să ajungă la public. Un fllm este, însă, în general menit să ajungă la publicul său naţional şi să sperăm că spectatorii români se vor lăsa impresionaţi de „Eu când vreau să fluier, fluier\", care va intra în distribuţie într-o lună.