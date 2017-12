Berlusconi a intrat în conflict cu preşedintele Italiei

Silvio Berlusconi a criticat, miercuri seară, lipsa de imparţialitate a preşedintelui Giorgio Napolitano, primind o replică dură din partea acestuia, după anularea legii care îi oferea premierului imunitate penală. ”Se ştie de ce parte se situează preşedintele”, a afirmat Berlusconi, vizibil iritat, la ieşirea din Palatul Grazioli, sediul Guvernului de la Roma. În mod surprinzător, Preşedinţia italiană a răspuns rapid, cu un comunicat acid şi scurt: ”Toată lumea ştie de ce parte se situează preşedintele. Este de partea Constituţiei, îşi îndeplineşte mandatul cu o imparţialitate absolută, în spiritul colaborării fidele cu instituţiile”. În replică, premierul Berlusconi a afirmat că nu este interesat de ce a declarat şeful statului. ”Am impresia că îşi bate joc de mine şi nu mă interesează deloc”, a precizat el.

Atacul lansat de premierul italian la adresa şefului statului, fapt extrem de rar în Italia, a provocat indignarea opoziţiei de stînga. ”Sînt cuvinte de neimaginat în orice ţară şi în Italia. Este un comportament iresponsabil”, a declarat secretarul general al Partidului Democrat, Dario Franceschini. Veteren al antifascismului şi fost membru al Partidului Comunist italian, Giorgio Napolitano, în vîrstă de 84 de ani, a fost unul dintre artizanii transformării PCI într-o formaţiune social-democrată. Fost membru al Camerei Deputaţilor şi fost ministru de Interne, el este cunoscut pentru moderaţia şi prudenţa sa.

Presa din Italia a scris joi despre ridicarea imunităţii penale a şefului Guvernului de la Roma şi despre atacul violent lansat de acesta la adresa preşedintelui Napolitano. Sub titlul ”Pagubele unui conflict”, ”Corriere della Sera” apreciază că ”atacurile lui Berlusconi nu sînt improvizate. A decis să opună propria sa legitimitate electorală celei a instituţiilor, care, crede el, îl scot de sub protecţia legii, fără a avea susţinerea poporului”. În schimb, ”La Repubblica” scrie în editorialul de joi despre ”forţa democraţiei” şi afirmă că ”reacţia furioasă a lui Berlusconi este un gest de disperare, dar şi o dovadă a instabilităţii instituţionale a acestui lider care nu are nicio urmă de onoare, iar niciun summit internaţional nu a reuşit să-l transforme, după 15 ani, într-un om de stat”. ”La Stampa” menţionează într-un articol cu titlul ”Dincolo de orice limite”, că ”Berlusconi l-a acuzat în mod incredibil pe şeful statului, atacul său aducînd la un nivel insuportabil confruntarea instituţională”. ”Il Giornale”, ziarul familiei Berlusconi, parafrazează pe prima pagină sloganul cu care premierul italian a obţinut victoria la alegerile legislative din aprilie 2008: ”Din fericire, Berlusconi nu renunţă”, pentru a sublinia că şeful Guvernului nu are intenţia de a părăsi postul.

Curtea Constituţională a Italiei a invalidat, miercuri seară, legea care îi oferă premierului imunitate penală. Legea Alfano, adoptată în 22 iulie 2008, prevede suspendarea oricărei proceduri judiciare vizînd cei mai puternici patru oameni din stat - preşedintele, premierul şi şefii Senatului şi Camerei Deputaţilor - în timpul mandatului lor (cinci ani pentru Berlusconi). Decizia are ca efect imediat relansarea a două procese împotriva lui Berlusconi, unul pentru coruperea unui martor, iar altul pentru suprafacturarea drepturilor pentru emisiunile televizate ale grupului Mediaset, care îi aparţine.