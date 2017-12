De câteva luni, premierul italian are o relaţie cu fiica lui Muammar Gadhafi, Aisha, potrivit ”La Stampa”. Legătura dintre Muammar Gadhafi şi Berlusconi este puternică. Vara trecută, liderul libian a venit la Roma, iar presa s-a concentrat pe acest subiect, mai ales pentru că acesta a ales 200 de frumuseţi italiene pentru a le converti la islam. Aisha are 34 de ani şi este numită ”Claudia Schiffer a deşertului”, iar farmecele ei nu au trecut neobservate de Berlusconi. În plus, ea este extrem de controversată. La un moment dat a făcut parte dintre avocaţii lui Saddam Hussein. Însă, pe de altă parte, Aisha este cunoscută şi pentru lupta împotriva violenţei ce vizează femeile în Libia. Aisha este căsătorită din 2006 cu unul dintre verişorii ei.

Premierul italian, Silvio Berlusconi, a fost pus sub investigare pentru că a apelat la o prostituată minoră şi a făcut abuz de funcţie. În acest dosar este vorba despre o dansatoare exotică marocană care a spus anul trecut că a participat la petreceri date în casa premierului pe când avea doar 17 ani. Problemele lui Silvio Berlusconi cu ancheta în cazul Ruby s-au agravat joi, când Vaticanul s-a distanţat în mod clar de premier, criticat, de asemenea, de persoane importante din Italia. După mai multe zile de tăcere, cardinalul Tarcisio Bertone, al doilea în ierarhia Vaticanului, a hotărât să răspundă la o întrebare legată de cazul Ruby, o anchetă a Parchetului din Milano, anunţată la 14 ianuarie, care-l vizează pe premier pentru relaţii sexuale cu o prostituată minoră şi abuz de putere. ”Vaticanul urmăreşte cu preocupare aceste cazuri italiene”, a declarat cardinalul Bertone, adăugând că ”împărtăşeşte tulburarea exprimată, la începutul săptămânii, de preşedintele italian, Giorgio Napolitano”, care nu deţine o funcţie executivă, dar care este foarte influent în Peninsulă. În calitate de stat distinct, Sfântul Scaun îşi exprimă rar opinia faţă de situaţia internă din Italia. Electoratul catolic a votat masiv pentru Berlusconi, la alegerile legislative din 2008. Numărul doi de la Vatican i-a invitat pe cei care au o responsabilitate publică în domeniile adminsitrativ, politic şi judiciar să facă eforturi să dea dovadă de o moralitate mai făţişă, de simţ al justiţiei şi legalităţii.