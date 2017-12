Berlusconi, condamnat definitiv la închisoare

Curtea de Casaţie din Italia a confirmat, ieri, pedeapsa cu închisoarea pentru fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi, pentru fraudă fiscală, şi a decis rejudecarea în apel a interdicţiei de a exercita o funcţie publică timp de cinci ani. Berlusconi, în vârstă de 76 de ani, care a fost condamnat, în primă instanţă şi în apel, la patru ani de închisoare, dintre care trei sunt acoperiţi de o amnistie, nu va trebui totuşi să meargă la închisoare, din cauza vârstei sale.

Sentinţa a fost dată de un complet de judecată format din cinci magistraţi prezidaţi de Antonio Esposito. Curtea de Casaţie de la Roma (Curtea Supremă de Justiţie în Italia) a început de marţi să examineze recursul prezentat de avocaţii fostului premier împotriva sentinţei de patru ani de închisoare şi cinci ani de interdicţie de a exercita orice mandat public, sub acuzaţia de fraudă fiscală, în cadrul dosarului Mediaset. În cursul rechizitoriului său, pronunţat marţi, procurorul general de la Curtea de Casaţie, Antonio Mura, l-a acuzat pe Silvio Berlusconi de a fi persoana care a conceput mecanismul de fraudă fiscală analizat în cadrul dosarului Mediaset. Pledoariile avocaţilor lui Berlusconi, Niccolo Ghedini şi Franco Coppi, au fost pronunţate miercuri. Apărarea ceruse achitarea fostului premier italian. Odată cu decizia Curţii Supreme de Justiţie din Italia, ar fi urmat să se termine acest lung proces, care a început în 2006, la Milano. Pedeapsa de patru ani de închisoare fusese dată pe 8 mai, de Curtea de Apel din Milano, sub acuzaţia de fraudă fiscală, dar a fost imediat redusă la un an de închisoare, pe baza unei legi a amnistiei din 2006, care a fost promulgată de Guvernul de stânga de la acea vreme, condus de Romano Prodi, pentru a reduce suprapopularea în închisori. De asemenea, Curtea de Apel din Milano a decis, la începutul lunii mai, ca pedeapsa cu închisoarea să fie însoţită de interzicerea exercitării oricărei funcţii publice timp de cinci ani şi de plata a 10 milioane de euro către fiscul italian. Curtea de Apel din Milano confirmase pe 8 mai, în totalitate, verdictul emis în primă instanţă, pe 26 octombrie 2012, de Parchetul din Milano.

PROBLEME CU LEGEA Dosarul Mediaset se referă la achiziţionarea şi vânzarea de drepturi de a difuza filme şi seriale de televiziune americane din partea societăţii Mediaset, fondată de Silvio Berlusconi în 1978, la Milano. În procesul Mediaset, care a început în urmă cu şapte ani, fostul premier este acuzat că a mărit artificial costurile de achiziţie ale drepturilor de difuzare ale unor filme, cumpărate de la grupuri americane de societăţi fictive care îi aparţineau, pentru a le revinde imperiului său audiovizual Mediaset. Grupul Mediaset, susţine Parchetul din Milano, ar mai fi constituit fonduri negre în paradisuri fiscale din străinătate, cu scopul de a-şi reduce câştigurile în Italia, pentru a plăti impozite mai mici. În acest mod, fiscul italian ar fi pierdut circa 7 milioane de euro în perioada 2002-2003. Silvio Berlusconi a mai fost judecat recent la Milano şi într-un alt dosar, cunoscut sub numele de Rubygate, pentru abuz de putere şi întreţinere de relaţii sexuale contra cost cu o prostituată, marocanca Karima El-Mahroug, numită Ruby, minoră la vremea respectivă. În acest dosar, el a fost condamnat, în luna iunie, de judecătorii Tribunalului din Milano la şapte ani de închisoare şi la interdicţia permanentă de a exercita funcţii publice. Unul dintre avocaţii lui Berlusconi, Niccolo Ghedini, a anunţat şi în acest caz un recurs la Curtea de Apel din Milano şi, în caz de confirmare a pedepsei, un recurs la Curtea de Casaţie de la Roma.