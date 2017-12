Berlusconi glumeşte cu jurnaliştii italieni

Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, s-a adresat jurnaliştilor italieni, spunându-le în glumă că este convins că nu sunt pedofili, luându-l ca exemplu pe preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, care a spus că şi el poate acuza un ziarist de pedofilie, fără dovezi, aşa cum presa îl acuză pe el. ”Nu este nevoie de informaţii care să dezinformeze”, a declarat Silvio Berlusconi în cursul unei conferinţe de presă. Berlusconi a subliniat că situaţii în care presa ar dezinforma sunt întâlnite şi în alte ţări, menţionând declaraţia preşedintelui francez, Nicolas Sarkozy. ”Sarkozy s-a revoltat faţă de un jurnalist spunându-i: cred că eşti pedofil, am aflat din anumite rapoarte ale serviciilor secrete, am citit declaraţii ale unor procurori”, a explicat Berlusconi, subliniind că Sarkozy dorea să spună că ”nu este nevoie de informaţii care dezinformează”. La sfârşitul conferinţei de presă, Berlusconi a încheiat glumind: ”Spor la treabă şi succes! Am convingerea intimă că niciunul dintre voi nu este pedofil”.

Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, a criticat jurnaliştii în legătură cu scandalul atentatului de la Karachi, spunând că şi el poate acuza un ziarist de pedofilie, fără a avea dovezi. Sarkozy i s-a adresat unui jurnalist spunându-i: ”Mi se pare că sunteţi pedofil, am cea mai intimă convingere”. Preşedintele francez a dorit astfel să arate că nimeni nu poate fi acuzat fără dovezi.