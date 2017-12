Berlusconi nu scapă de probleme

Tânăra marocană Ruby Rubacuori susţine că premierul italian i-a oferit 7.000 de euro şi bijuterii, când a stat alături de el la o cină de Valentine\'s Day, organizată în acest an, pentru zece femei, la vila sa din apropiere de Milano, relatează ”The Observer”. Tânăra, care în presa italiană apare sub numele de Karima Keyek, dar care este mai cunoscută sub numele de scenă Ruby Rubacuori, neagă că ar fi avut o relaţie intimă cu Berlusconi. ”Pentru prima dată în viaţa mea, un bărbat nu a încercat să mă aducă în pat. S-a purtat ca un tată, jur”, a declarat ea pentru ”La Repubblica” din Genova, unde se ascunde într-un apartament care i-ar fi fost închiriat de un fost star porno. Adolescenta a declarat că Berlusconi i-a spus să nu mai vină să îl vadă după ce a descoperit că nu are, aşa cum pretindea, 24 de ani. ”Berlusconi mi-a spus că a avut destule probleme în trecut, cu o altă fată minoră”, a declarat ea. Karima Keyek a declarat pentru revista ”Oggi”: ”Silvio m-a luat sus. Voia să mă ajute. Mi-a spus că nu va cere nimic în schimb. Mi-a dat un plic cu 7.000 de euro şi i-am spus că îmi doresc să obţin cetăţenie italiană şi să devin poliţistă”. Fata susţine că a fugit de acasă atunci când tatăl său a anunţat o căsătorie aranjată pentru ea, cu un bărbat în vârstă de 49 de ani, o afirmaţie pe care tatăl ei o dezminte. La Milano, ea s-a întâlnit cu specialistul în impresariat artistic Lele Mora, care ar fi introdus-o în cercul lui Berlusconi.