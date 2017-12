Berlusconi va lansa un nou album de cântece de dragoste

Premierul Italiei va lansa un nou album de melodii de dragoste, el compunând melodiile în perioada de refacere de după atacul suferit în decembrie, la Milano şi în urma căruia i-a fost spart nasul şi doi dinţi, potrivit presei italiene. ”În 2010 vor fi făcute noi înregistrări ale duetului muzical Berlusconi - Mariano Apicelli, care colaborează pentru a patra oară”, informează cotidianul ”Corriere della Serra”. Înregistrările, reprezentând cântece de dragoste, vor include piese precum ”There Is Love”, ”But if I Lose You” şi ”Stay with Me”, a adăugat publicaţia italiană.

Premierul italian a fost angajat cântăreţ pe un vas de croazieră, în tinereţea sa. El a colaborat pentru prima oară pe plan muzical cu prietenul său Mariano Apicelli în 2003. Berlusconi, în vârstă de 73 de ani, a fost atacat la Milano, pe 13 decembrie, de un bărbat care l-a lovit în faţă cu o miniatură a Catedralei din Milano. Pe lângă alte răni, Berlsconi a pierdut o cantitate semnificativă de sânge şi a petrecut mai multe zile în spital. În plus, medicii i-au recomandat să fie cumpătat până la finele lui 2009, ceea ce probabil i-a dat suficient timp pentru a lucra la noul album. ”Berlusconi scrie versurile şi îi face plăcere să le cânte”, menţionează publicaţia ”La Stampa”. Opt din cele 12 melodii ale albumului sunt deja finalizate, potrivit ziarului, care menţionează că albumul va fi finalizat anul acesta. Pentru moment, titlul albumului şi designul copertei sunt secrete.