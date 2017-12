Bernard Madoff, un idol pentru colegii săi de celulă

Omul de afaceri american Bernard Madoff, condamnat la 150 de ani de închisoare pentru cea mai mare escrocherie din istoria Wall Street, este idolul colegilor săi de celulă, potrivit unui reportaj publicat în presa americană. În ediţia sa de luni, ”The New York Magazine” a publicat un reportaj realizat la închisoarea Butner din North Carolina, unde escrocul în vârstă de 72 de ani îşi ispăşeşte pedeapsa de aproximativ un an. ”De la sosirea sa în închisoare, Bernie Madoff a fascinat mulţi deţinuţi, care îi povestesc cum se vorbeşte la televizor despre el”, scrie revista americană. Într-o zi, deţinuţii se uitau la emisiunea ”60 de minute” consacrată lui Madoff. ”Bernie, le-ai luat milioane”, i-a spus unul dintre deţinuţi. ”Nu, miliarde”, l-a corectat acesta. Printre prietenii săi se află şi figuri importante, cum ar fi liderul mafiot Carmine Persico, şeful clanului Colombo, cu care Bernie Madoff a simpatizat în curtea închisorii. Într-una din zile, un deţinut l-a înfruntat, reproşându-i că a furat 65 de milioane de dolari victimelor sale. El a replicat declarând că nu îi pasă de victimele sale. ”Le-am susţinut 20 de ani şi acum am luat 150”, a adăugat acesta. Mulţi dintre deţinuţi cred că magnatul a pus deoparte un adevărat tezaur, ascuns undeva în lume. ”Unde îl ascunzi”, l-a întrebat K.C. White, un spărgător de bănci reconvertit în pictor în închisoarea Butner. ”S-a evaporat!”, a răspuns amuzat Bernie Madoff.