Bernard Madoff va pleda vinovat, dar procurorul va cere 150 de ani de închisoare

Bernard Madoff, arestat în urmă cu trei luni pentru o fraudă de aproximativ 50 de miliarde de dolari, a anunţat că va pleda vinovat, dar procurorul, excluzînd orice gest de clemenţă, a spus că va cere 150 de ani de închisoare împotriva acestuia. În cursul unei şedinţe consacrate unei probleme minore, marţi, la tribunalul federal din New York care judecă dosarul penal, avocatul omului de afaceri, Ira Lee Sorkin, a declarat brusc că clientul său va pleda vinovat pentru 11 capete de acuzare. Această procedură, care este pusă în discuţie de cîteva săptămîni, va permite evitarea unui proces în faţa unui juriu, iar judecătorul îşi va emite direct sentinţa, dar această sentinţă nu va fi pronunţată mai devreme de cîteva luni, a precizat judecătorul Denny Chin. Magistratul va trebui de asemenea să decidă, astăzi, dacă Bernard Madoff poate rămîne sub consemn la domiciliu în apartamentul său, unde trebuie să fie reţinut pînă la anunţarea sentinţei. Îndepărtînd orice posibilitate de negociere sau de clemenţă, procurorul Marc Litt a declarat apoi că va cere 150 de ani de detenţie împotriva lui Bernard Madoff. ”Nu există niciun acord pentru o reducere a pedepsei”, a spus procurorul judecătorului în sala de tribunal. El l-a acuzat pe Bernard Madoff că ”a creat un plan vizînd să-i spolieze pe clienţi, solicitînd miliarde de dolari sub false pretexte”.

Potrivit anchetatorilor, escrocheria a început în anii \'80 şi a durat pînă în momentul arestării lui Bernard Madoff, ducînd la pierderea a miliarde investite de bănci, celebrităţi, organizaţii de caritate sau universităţi. Lista de diverse fraude, încălcări de reguli şi operaţiuni de spălare de bani îl poate costa pe acuzat pînă la 150 de ani de închisoare, perioadă de detenţie pe care ministerul public urmează să o ceară. Procurorul a dezminţit orice negociere cu Bernard Madoff privind o reducere a pedepsei în schimbul unei colaborări crescute. Noile documente publicate marţi, referitoare la anchetă, dezvăluie numeroase detalii incriminante. Astfel, s-a aflat că Bernard Madoff atrăgea investitorii cu promisiuni de profituri anuale care atingeau pînă la aproximativ 46%, subliniază un document. Dar banii investiţi erau utilizaţi pentru răspunderea la cererile punctuale de retragere a anumitor investitori, iar fondurile erau în egală măsură folosite pentru achiziţionarea de bunuri destinate lui Madoff, membrilor familiei sale sau asociaţilor săi, continuă textul. Pentru a-şi acoperi acţiunile, Madoff a minţit repetat agenţiile de reglementare şi şi-a impresionat clienţii cu birouri luxoase. El a creat o infrastructură care dădea aparenţa de întreprindere prosperă şi foarte profesionistă în sectorul de investiţii, precizează anchetatorii.