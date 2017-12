Bernardo Bertolucci militează pentru drepturile persoanelor cu handicap fizic la Roma

priveşte problemele de sănătate care l-au obligat să se deplaseze de mai multă vreme cu ajutorul unui scaun cu rotile, a rupt tăcerea şi a declarat că ”Roma este un oraş interzis persoanelor cu handicapuri fizice”. ”Trăiesc într-un oraş interzis, iar zona din jurul casei mele din Trastevere seamănă cu terenul de antrenament pentru soldaţi: nu pot să circul pe acolo cu acest scaun cu rotile electric”, a declarat celebrul cineast italian, cu ocazia prezentării celui mai recent film al său, intitulat ”Io e te”. Bernardo Bertolucci a vorbit despre starea deplorabilă a trotuarelor din Roma şi despre bordurile invadate de automobile parcate ilegal. Cineastul a povestit cu emoţie în glas despre cum a ajuns să fie transportat pe braţe de persoane necunoscute, pentru a ajunge la Capitoliul din Roma, unde trebuia să asiste la o căsătorie. ”Când întrebi dacă există o rampă, eşti privit ca un marţian”, a spus Bernardo Bertolucci, în vârstă de 71 de ani. ”Există situaţii în care eşti ridicat pe sus, nici nu ştii de către cine, este umilitor şi acest fapt te face să acumulezi multă furie în tine. Am spus aceste lucruri în numele meu, dar şi al acelora care sunt, ca şi mine, lipsiţi de autonomie de mişcare”, a continuat Bertolucci. ”Circulaţia pe trotuarele din Roma este dificilă pentru mamele cu cărucioare de bebeluşi şi pentru bătrâni, care riscă să se împiedice”, a mai spus cineastul.

Regizorul italian a ţinut să îi mulţumească jurnalistei Fiamma Satta, de la publicaţia ”ll Messagero”, care suferă de scleroză în plăci, pentru faptul că l-a făcut să devină conştient de responsabilitatea pe care o are faţă de celelalte persoane aflate în aceeaşi situaţie ca şi el. Bernardo Bertolucci i-a trimis, în urmă cu câteva zile, o scrisoare deschisă primarului Romei, Gianni Alemanno, însă a considerat ”patetic” răspunsul acestuia, ce i-a parvenit sub forma unui mesaj postat pe YouTube. ”El a spus că nu doreşte să desfigureze piaţa construită de Michelangelo cu rampă de acces. Este un răspuns ce vădeşte rea credinţă, întrucât British Museum din Londra are o rampă laterală. De ce nu am putea face şi noi o rampă din lemn, care poate fi deplasată, pentru Capitoliu?”, a adăugat cineastul.

Bernardo Bertolucci spune că a avut mult noroc cu filmul său ”Io e te”, pentru că l-a turnat la câţiva metri de propria locuinţă, dar a spus că intenţionează să îşi continue bătălia contra barierelor care le împiedică pe persoanele cu handicapuri fizice să se deplaseze prin Roma şi i-a sfătuit pe oficialii capitalei italiene să urmeze exemplul Londrei. ”Nu-mi place să mă plâng, dar vorbesc acum în numele tuturor acelora care nu au autonomie de mişcare. Am o responsabilitate, pentru că ştiu că vocea mea va fi ascultată”, a adăugat Bertolucci.

Bernardo Bertolucci, născut pe 16 martie 1941, în apropiere de Parma, a realizat aproximativ 15 filme notabile, printre care se numără ”Last Emperor / Ultimul împărat” din 1987, recompensat cu nouă premii Oscar, sau ”Little Budha / Micul Buddha” din 1993. Cel mai cunoscut film al regizorului este însă ”Last Tango in Paris / Ultimul tango la Paris” din 1972, care prezintă o relaţie scandaloasă, bazată pe sex, între un bărbat în vârstă şi o femeie tânără. Precedentul film regizat de Bernardo Bertolucci, ”The Dreamers / Visătorii”, a fost lansat în anul 2003. Bernardo Bertolucci a primit un Leu de Aur pentru întreaga carieră la ediţia din 2007 a Festivalului de Film de la Veneţia şi a fost recompensat cu o stea pe Bulevardul Faimei de la Los Angeles, în anul 2008. Bernardo Bertolucci a primit şi Palme d\'Honneur la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes din 2011 şi va primi un premiu pentru întreaga carieră din partea Academiei Europene de Film, pe 1 decembrie, la Valletta, în Malta.