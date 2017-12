Bert van Marwijk se consideră responsabil de ratarea calificării

După ce în urmă cu doi ani reuşise să ducă naţionala “Portocalei Mecanice” până în finala CM din Africa de Sud, pierdută după prelungiri în faţa Spaniei, scor 0-1, selecţionerul Bert van Marwijk a părăsit ruşinos EURO 2012, naţionala Olandei fiind învinsă în toate cele trei partide din Grupa B, ultima în faţa Portugaliei, duminică seară, scor 1-2. În urma acestor rezultate, Bert van Marwijk s-a declarat responsabil, dar a refuzat să comenteze asupra viitorului său la naţională, el având contractul valabil până în 2016.

„Am avut multe ocazii de a marca, dar ne-a lipsit din nou eficienţa. Am început în viteză, cum le-am cerut jucătorilor şi am marcat repede. Era ideal. Dar o greşeală în apărare a subminat încrederea fundaşilor. Apoi, apărarea a devenit din ce în ce mai fragilă şi nici nu am mai putut marca. Global, privind asupra turneului, înfrângerea din primul meci cu Danemarca a contat foarte mult. De asemenea, trebuie să recunoaştem că mai mulţi jucători nu au fost în formă. Nu am putut să repetăm prestaţiile de la Mondialul din 2010, pentru că anumiţi jucători care de obicei fac diferenţa nu au mai făcut-o de data asta, din diferite motive. Totul se poate schimba repede în fotbal. Priviţi la Cristiano Ronaldo: a fost criticat după primele două meciuri şi acum este un erou. Astăzi am fost cu spatele la zid, a trebuit să ne asumăm anumite riscuri. Am riscat, uneori merge, alteori nu. Îmi asum responsabilitatea acestei înfrângeri. Da, mă simt responsabil“, a spus selecţionerul olandez după eşecul cu Portugalia. Naţionala Olandei face parte din aceeaşi grupă cu România în preliminariile Cupei Mondiale din 2014.