Iubitorii muzicii anilor ’80 îşi pot îmbogăţi colecţiile cu un nou disc semnat de una dintre cele mai îndrăgite soliste autohtone ale perioadei amintite. Ieri a fost lansat oficial albumul „Best of Elena Cârstea”, la Esplanada Cora din cartierul bucureştean Pantelimon, unde solista a împărţit autografe şi s-a fotografiat cu fanii săi de toate vâstele. „Am cântat mulţi ani, dar niciodată nu am realizat câţi oameni mă iubesc sau au un gând sincer pentru mine. Asta pentru că celebritatea te izolează şi nu întotdeauna am făcut alegeri fericite. Muzica a fost şi va fi o parte din mine. Mă bucur că vă pot dărui, măcar din când în când, câte ceva care să vă bucure sufletul. Mă simt o femeie privilegiată, iubită şi respectată, cu dorinţa de a dărui mai departe ceea ce mi-aţi dăruit voi mie”, a mărturisit artista.